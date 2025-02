Montpellier HSC : Rabby Nzingoula, le Strasbourgeois relancé avec succès

Arrivé en prêt au Montpellier HSC à l’été 2024, Rabby Nzingoula s’épanouit sous ses nouvelles couleurs. Le milieu défensif franco-congolais cherchait du temps de jeu, un objectif qu’il a pleinement atteint avec 16 matchs disputés en Ligue 1.

Rabby Nzingoula, un nouveau départ au Montpellier HSC

Formé au RC Strasbourg, où il est passé par les catégories U17, U19 et l’équipe réserve, Rabby Nzingoula avait du mal à s’imposer en équipe première. Avec seulement sept apparitions sous le maillot alsacien, il décide, en août 2024, de rejoindre le Montpellier HSC pour relancer sa carrière. Un pari gagnant.Sous la direction de Jean-Louis Gasset, le natif de Lille a rapidement trouvé sa place. Cette saison, il affiche un bilan prometteur : 16 matchs de Ligue 1, un but et 1 005 minutes de jeu. Une montée en puissance qui le satisfait pleinement :

« J’ai réalisé une bonne première partie de saison. Je n’ai pas toujours été régulier, mais en venant ici, je ne m’attendais pas à jouer autant et à m’imposer aussi vite dans le groupe. Donc je ne retiens que du positif. J’ai déjà une quinzaine de matchs à mon actif, ma carrière en Ligue 1 s’est réellement lancée ici. »

Comparant son expérience actuelle avec ses débuts compliqués à Strasbourg, le Franco-Congolais se dit surpris de son évolution : « Il y a deux ou trois ans, quand j’étais à Orléans, je n’aurais jamais imaginé jouer autant en Ligue 1 à seulement 18-19 ans. Je pense être sur la bonne voie. (…) Je peux encore progresser balle au pied, mais sur le plan physique et défensif, j’ai franchi un cap. »

Un avenir encore incertain, mais une détermination affirmée

Lors du mercato hivernal, des rumeurs évoquaient un possible retour de Rabby Nzingoula au RC Strasbourg. Cependant, le joueur reste concentré sur son aventure montpelliéraine : « Pour l’instant, je suis ici. Je n’ai eu aucune discussion à ce sujet. Ma tête est à Montpellier, même si Strasbourg reste dans un coin de mon esprit. Mais, honnêtement, je n’ai pas envie de partir pour l’instant. » Alors que Montpellier continue sa saison en Ligue 1, Rabby Nzingoula semble bien parti pour s’imposer durablement dans l’élite du football français.