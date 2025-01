Le Montpellier HSC traverse une période difficile en Ligue 1 cette saison. Parmi ses maigres atouts, Rabby Nzingoula, dont le nom revient dans l’actu mercato des médias. Le joueur est au cœur des discussions entre la direction du MHSC et le RC Strasbourg sur son avenir

Mercato : Rabby Nzingoula, vers un accord de vente ?

Contrairement à d’autres joueurs de l’effectif, Rabby Nzingoula échappe pour l’instant aux critiques liées aux contre-performances de l’équipe de Montpellier HSC. Le natif de Lille s’efforce de donner le meilleur de lui dans un contexte sportif compliqué, alors que le MHSC reste englué dans la zone de relégation. Depuis les mandats de Michel Der Zakarian jusqu’à celui de Jean-Louis Gasset, Nzingoula a su se faire une place de choix dans l’équipe.

Bien qu’il ne bénéficie pas d’un temps de jeu aussi conséquent que certains cadres incontournables, le milieu de terrain de 19 ans est considéré comme un joueur de confiance. Cette saison, il a disputé 13 matchs, cumulant 859 minutes de jeu et inscrivant un but en Ligue 1. Ses performances sont saluées à la fois par son entraîneur Jean-Louis Gasset et par les supporters, ce qui renforce la volonté du club de le conserver.

Mercato Montpellier HSC : Rabby Nzingoula, une décision définitive ? 3

Des négociations en cours entre Montpellier et Strasbourg

Selon les dernières informations, le Montpellier HSC aurait entamé des discussions avec le RC Strasbourg, son club prêteur, dans l’espoir de conclure un transfert définitif. Cependant, le club alsacien, propriétaire du joueur, ne semble pas disposé à vendre pour le moment. À défaut, Strasbourg envisagerait de prolonger le contrat de Nzingoula avant de le prêter à nouveau au MHSC la saison prochaine.

La réaction de Rabby Nzingoula sur son avenir

En attendant, le milieu défensif préfère rester concentré sur sa saison actuelle au centre d’entraînement de Grammont. Lors d’une interview, il a confié : « Pour l’instant, je suis là. Je n’ai pas eu de discussions. Ma tête est à Montpellier, sinon à Strasbourg, mais je n’ai pas envie de partir pour l’instant (sourire). » Le dénouement de son avenir devrait intervenir avant la fin de la saison, alors que Montpellier HSC continue sa lutte pour le maintien en Ligue 1.