PSG Mercato : Luis Enrique et trois cadres prolongent avec le Paris SG !

Avant le match de la 21e journée de la Ligue 1 contre l’AS Monaco au Parc des Princes ce vendredi soir, le PSG a officialisé la prolongation de son entraîneur Luis Enrique et de trois titulaires indiscutables.

PSG Mercato : Luis Enrique prolonge au Paris SG jusqu’en juin 2027

Arrivé à l’été 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a connu une première année exceptionnelle avec trois titres nationaux (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des champions) et une demi-finale de Ligue des Champions sur le banc du PSG.

Satisfait du travail de l’ancien coach du Barça, le président Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne ont décidé de prolonger son contrat qui expirait en juin prochain. Quelques instants avant le coup d’envoi du match contre l’AS Monaco ce vendredi soir, la prolongation de Luis Enrique a été officialisée. Il a paraphé un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en 2027. Outre le Catalan de 54 ans, le Paris SG a également annoncé d’autres renouvellements.

Hakimi, Mendes et Vitinha prolongent jusqu’en 2030 !

Titulaires indiscutables au sein de l’équipe de Luis Enrique, trois joueurs ont eux aussi signé de nouveaux contrats ce vendredi soir. En effet, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha, initialement liés jusqu’en juin 2026, ont accepté de s’inscrire dans la durée avec le PSG. Le club de la capitale annonce que les trois joueurs ont signé jusqu’au 30 juin 2029.

« Le Paris Saint-Germain est très fier d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027, ainsi que celles de ses joueurs, Achraf Hakimi (2029), Vitinha (2029), Nuno Mendes (2029) et Yoram Zague (2028). Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach signent quant à eux leur premier contrat professionnel et sont désormais liés au club de la capitale jusqu’en 2027 », écrit le PSG sur son site internet.