Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2023 à 17:00

Accusé de viol par une jeune femme de 24 ans et mis en examen à Paris, Achraf Hakimi ne souhaiterait plus poursuivre l’aventure avec le PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain l’a placé sur les listes des intransférables au même titre que Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma et Danilo Pereira, Achraf Hakimi voudrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Recruté en juillet 2021 en provenance de l’Inter Milan contre une enveloppe de 68 millions d’euros, le latéral droit de 24 ans voudrait déjà mettre un terme à son idylle avec les Rouge et Bleu.

Empêtré dans des ennuis judiciaires et déçu par les remous incessants au PSG, le défenseur formé au Real Madrid envisagerait sérieusement de quitter la France à l'intersaison, à en croire le média Sportitalia. Et AchrafHakimi aurait d’ores et déjà une idée sur sa prochaine destination.

PSG Mercato : Achraf Hakimi veut retourner à l’Inter Milan

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2026, Achraf Hakimi confiait récemment au micro de Prime Vidéo : « Je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. J’ai rejoint Paris pour gagner la Ligue des Champions. Je veux marquer l’histoire du club. Je veux continuer à écrire ma propre histoire et ça passe par gagner des titres. »

Ce lundi, Sportitalia assure que ses ennuis judiciaires auraient clairement fait changer d’avis le grand ami de Kylian Mbappé. Le média italien indique que le souhait de l’international marocain serait désormais de retourner à l’Inter Milan, club avec lequel il a remporté le Scudetto avant d'être transféré au Paris SG.

Malgré les intentions des dirigeants parisiens, le natif de Madrid pourrait réclamer un bon de sortie à l’issue de la saison. Un départ qui pourrait totalement chambouler les plans de Luis Campos puisqu’il devra absolument mettre la main sur un arrière droit du même calibre. L’été s’annonce visiblement chaud dans la capitale.