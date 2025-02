Mercato LOSC : Jonathan David vers la Premier League ? Ça se précise !

À quelques mois de la fin de son contrat avec le LOSC, Jonathan David n’a pas encore donné son accord pour poursuivre son aventure à Lille. Des clubs de Premier League bougent les lignes pour le recruter l’été prochain.

Mercato LOSC : Lille parviendra-t-il à conserver Jonathan David ?

Jonathan David sera l’une des attractions du prochain mercato estival. En fin de contrat au LOSC en juin prochain, le serial buteur canadien n’a pas encore prolongé son contrat avec les Dogues. Jonathan David ne semble toutefois pas pressé de quitter Lille.

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, le buteur lillois a laissé entendre qu’une prolongation de contrat est possible, mais les négociations sont au point mort pour le moment. Jonathan David est un élément essentiel de l’attaque du LOSC. Ses performances en font l’un des joueurs les plus courtisés de Ligue 1.

« Comme le président (Olivier Létang) l’a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. On parle et, après, aucune décision n’est prise. On est en train de parler (…) La porte n’est jamais fermée. C’est du 50-50 », avait déclaré Jonathan David.

Auteur d’un début de saison impressionnant avec 12 buts en 19 matchs de Ligue 1, Jonathan David (24 ans) attise l’appétit de nombreux clubs européens. En Italie, l’Inter Milan et la Juventus Turin se positionnent pour le recruter. Selon les informations de Sport, Jonathan David serait également sur les tablettes du Bayern Munich.

En Espagne, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid suivent de près la situation du Canadien. Selon la presse turque, les dirigeants de Fenerbahçe s’intéressent à Jonathan David. En Angleterre, le crack lillois a toujours la cote. Tout indique que le joueur se dirige vers la Premier League.

Selon Tribal Football, Newcastle United serait en pole position pour s’offrir Jonathan David lors du prochain mercato estival. Des discussions seraient en cours entre les deux camps. Selon le média britannique TEAMtalk, Manchester United s’intéresse également à Jonathan David. Les Red Devils seraient prêts à mettre le paquet pour recruter le joueur lors du prochain mercato estival.