ASSE vs Stade Rennais : Habib Beye a une arme fatale contre les Verts

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, se déplace à Saint-Étienne avec l’intention de glaner les trois points. Le SRFC peut compter sur une arme offensive contre l’ASSE.

ASSE vs Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre les Verts

Le Stade Rennais est en déplacement au stade Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE ce samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Après une victoire contre le RC Strasbourg (1-0) lors de sa première apparition sur le banc du Stade Rennais, Habib Beye espère enchaîner un nouveau succès face aux Stéphanois.

« Ce sur quoi on appuie, c’est le maintien de l’intensité dans la durée du match. On ne peut pas le faire pendant 95 minutes, mais l’objectif, c’est que nos temps faibles soient des temps de maîtrise, de façon à ce qu’on puisse se régénérer et réimpacter l’adversaire. Je veux que cette équipe soit électrique le plus souvent possible dans le match », a déclaré le coach sénégalais en conférence de presse avant la rencontre.

Pour battre l’AS Saint-Étienne, Habib Beye compte sur une équipe rennaise efficace devant les buts. L’ancien coach de Red Star tient une gâchette offensive capable de faire la différence : Mousa Al-Tamari. L’international jordanien a rejoint le Stade Rennais lors du mercato hivernal pour un montant de 8 millions d’euros. L’ancienne pépite de Montpellier HSC est en pleine forme et a d’ores et déjà impressionné son nouvel entraîneur, Habib Beye.

« C’est un immense talent, qui a des capacités incroyables de dribble, de finition, de vitesse. Il nous offre plusieurs options. On est capable de faire mal à l’adversaire dans la profondeur si on en a un peu. Dans les petits espaces, il arrive à connecter avec les autres », a déclaré Habib Beye.

Mousa Al-Tamari débutera certainement la rencontre face à l’AS Saint-Étienne. Les Verts doivent le surveiller durant la rencontre.