ASSE – Stade Rennais : La compo probable du SRFC avec le retour de Seko Fofana

Pour son deuxième match à la tête du Stade Rennais, Habib Beye devrait procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ. Avec l’arrivée de nombreuses recrues et le retour de Seko Fofana, le technicien sénégalais dispose de nouvelles options pour affronter l’ASSE.

ASSE – Stade Rennais : Un entrejeu renforcé avec le retour de Seko Fofana

Absent lors de la dernière rencontre, Seko Fofana est prêt à reprendre sa place dans l’entrejeu du Stade Rennais. Recrue phare du mercato d’hiver, l’ancien milieu du RC Lens apportera son impact physique et sa capacité à se projeter vers l’avant. Son association avec James dans le double pivot pourrait offrir plus de stabilité et de maîtrise au milieu de terrain.

Côté défense, la charnière centrale pourrait être totalement inédite. Rouault, Jacquet et Brassier, tous récemment arrivés, sont pressentis pour débuter. Malgré une alerte physique cette semaine, l’ancien de Stuttgart devrait tenir sa place. Sur les ailes, Assignon et Truffert auront un rôle clé dans les phases offensives et défensives du Stade Rennais.

Une attaque réorganisée pour le SRFC

En attaque, Habib Beye pourrait apporter quelques changements. Furuhashi, peu convaincant lors de la dernière sortie, pourrait être relégué sur le banc au profit de Olaigbe, un profil plus explosif et percutant. Ludovic Blas et Arnaud Kalimuendo devraient être reconduits pour animer le secteur offensif.

Le Stade Rennais, en quête de points pour se relancer en championnat, espère s’imposer face à une équipe stéphanoise en difficulté. Avec ce nouveau visage et le retour de Fofana, les Bretons ont des arguments solides pour repartir de Geoffroy-Guichard avec un résultat positif.

La compo probable du Stade Rennais (3-4-3) :

Samba – Rouault, Jacquet, Brassier – Assignon, James, Fofana, Truffert – Blas, Kalimuendo, Olaigbe.