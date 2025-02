Le Havre AC : les ultras havrais saluent un mercato hivernal réussi

Durant le mercato hivernal, Le Havre AC a été actif avec la signature de quatre nouveaux joueurs. Avant le match de ce samedi face au LOSC Lille, Hugo Talon, un fervent supporter du club normand, a félicité les dirigeants pour leur travail.

« Le mercato d’hiver nous a fait beaucoup de bien »

Actuellement dernier de Ligue 1 avec 14 points, Le Havre AC lutte pour son maintien. Malgré la difficulté, Didier Digard et son staff technique ont encore du travail pour redresser la situation. Pour renforcer l’effectif, la direction havraise a misé sur quatre recrues, un choix que Hugo Talon juge positif :

« Je pense que le mercato d’hiver nous a fait beaucoup de bien. Ahmed Hassan s’est déjà imposé en attaque, Mahamadou Diawara a été très bon contre Angers. Il me tarde de découvrir Junior Mwanga. C’est une belle réussite d’avoir attiré quatre joueurs malgré notre situation sportive et financière. » Le supporter a également salué l’état d’esprit du groupe depuis la reprise du championnat en janvier 2025 :

« Ce début d’année est plutôt encourageant. Hormis la lourde défaite contre Marseille (5-1), nous avons réalisé de belles prestations à l’extérieur, notamment à Reims et Angers. On sent plus d’envie. C’est de bon augure pour la suite… Le groupe me semble plus solide qu’avant la trêve. D’autant que certains joueurs, comme Targhalline, souvent blessé, sont partis, laissant place à des renforts plus fiables. »

Un maintien encore possible, mais une situation préoccupante

Avec seulement six points de retard sur le premier non-relégable (Stade Rennais FC, 20 points), Le Havre AC reste en danger. Hugo Talon appelle à une réaction rapide pour éviter la relégation : « Il n’y a plus de temps à perdre. La situation est critique. On doit impérativement engranger des points… Rien n’est impossible. Tant que le maintien reste mathématiquement atteignable, j’y croirai. »