Mercato : Kolo Muani à la Juventus, le PSG pose sa condition

Prêté sans option d’achat en janvier passé, Randal Kolo Muani veut rester et poursuivre son aventure avec la Juventus Turin sur le long terme. Mais le PSG ne compte pas brader son attaquant de 26 ans.

Auteur d’un doublé jeudi soir contre Al Ain (5-0) en Coupe du Monde des Clubs, Randal Kolo Muani ne souhaite pas revenir à l’issue de son prêt le 30 juillet prochain. En zone mixte, l’international français a notamment déclaré : « honnêtement, je me sens bien ici. Je peux jouer et marquer des buts. Je suis heureux, j’espère pouvoir rester. »

D’après les informations de La Gazzetta Dello Sport, Kolo Muani pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt à la Juventus Turin. Le journal transalpin ajoute que cette opération pourrait comporter une obligation d’achat pour la Vieille Dame. Toujours selon la même source, les dirigeants des deux clubs seraient déjà en négociations pour boucler ce deal, qui pourrait rapporter un joli pactole au Paris SG.

Randal Kolo Muani à la Juventus pour 40M€ ?

Acheté pour 95 millions d’euros par le Paris Saint-Germain à l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de Luis Enrique. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le natif de Bondy pourrait définitivement quitter la capitale dans un an. Ce vendredi, Tuttosport et le Corriere dello Sport assurent que la Vieille Dame aimerait conserver Kolo Muani pour la saison prochaine. ❗Kolo Muani has interest from Premier League clubs but he prefers to stay at Juventus. 🇫🇷



PSG want loan + obligation worth €50M to sell him.



— @NicoSchira via @Youtube pic.twitter.com/qYlQljFKMQ— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) June 20, 2025

Le club italien voudrait parvenir rapidement à un accord sur un nouveau prêt du joueur avec le Paris SG, qui exige une option d’achat de 40 millions d’euros. De son côté, Luis Campos, conseiller sportif parisien, préférerait une obligation d’achat pour être certain d’avoir réglé le dossier Kolo Muani définitivement.

La Gazzetta Dello Sport confirme cette tendance et ajoute que les deux clubs seraient actuellement en négociations pour cette formule. Un accord pourrait aussi être trouvé par le biais d’un prêt avec option d’achat, mais qui deviendrait assez facilement obligatoire. Affaire à suivre donc…

