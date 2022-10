Ajaccio-PSG : La compo du Paris SG tombe ! Galtier tranche au milieu

Publié par Thomas le 21 octobre 2022 à 13:07

Jour de match pour le Paris SG, qui se déplace à Ajaccio ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Découvrez la compo du PSG avec des surprises.

PSG : Avec une défense à 4, Paris se présentera sans plusieurs cadres à Ajaccio

Vainqueur de l’Olympique de Marseille dimanche dernier lors du Classico, le Paris Saint-Germain souhaite poursuivre sur cette dynamique en enchaînant un nouveau succès ce vendredi, contre l’AC Ajaccio. Face à l’équipe d’Olivier Pantaloni, actuellement 18e de Ligue 1 (à égalité de points avec Angers et Strasbourg), le Paris SG se présentera avec un onze pour le moins inédit à cause de nombreuses absences dans l’effectif. Comme confirmé en conférence de presse par Christophe Galtier hier, les Rouge et Bleu évolueront de nouveau en 4-3-3 pour pallier aux forfaits de Danilo et Kimpembe mais aussi à la suspension de Sergio Ramos en défense. Un dispositif qui semblait avoir convaincu contre l’ OM le week-end dernier et qui pourrait être amené à perdurer durant le reste de la saison.

" C'était un pari osé. On avait cette réflexion depuis un certain moment. Deux séances avaient été faites. J'ai senti que c'était le moment de changer d'organisation. Je ne suis pas surpris de la capacité de mes joueurs à s'adapter. Ils ont été bien dans ce que je souhaitais voir de l'équipe. Bien organisés, bien rigoureux, très joueurs ", confiait hier l’entraîneur parisien.

PSG : Des changements en attaque et au milieu à prévoir

Si les différentes absences dans l’axe de la défense ont poussé Galtier à revenir à un système en 4-3-3, l’ancien coach de l’ ASSE a aussi dû s'adapter dans les autres compartiments du jeu pour défier l’AC Ajaccio. Avec la suspension de Neymar, le Paris Saint-Germain devrait ainsi débuter avec la recrue Hugo Ekitike, qui sera épaulée par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le jeune avant-centre de 20 ans avait connu une première titularisation compliquée contre l’OGC Nice début octobre et sera donc attendu au tournant face à un adversaire plutôt sérieux défensivement.

" C'est une équipe bien organisée, qui est allée gagner au stade Vélodrome. Elle reste sur de très bonnes performances. On sera dans un stade plein, avec une chaude ambiance, le public est très proche. Il faudra qu'on soit à notre niveau, ne pas se projeter sur le match de mardi qui est important (contre Haïfa en LDC). On doit faire un match total, complet, pour l'emporter et maintenir un certain écart sur ceux qui sont derrière nous ", indiquait Galtier au sujet de la rencontre de ce soir en Corse.

Au milieu de terrain, le technicien français évoquait hier la possibilité de voir débuter le prometteur Warren Zaïre-Emery pour faire souffler Vitinha. Si l’option a longtemps été étudiée hier lors de la séance d’entraînement, le coach du PSG aurait finalement décidé d’aligner Renato Sanches, à en croire les informations de GOAL. L’ancien joueur du LOSC devrait ainsi évoluer dans un milieu à 3 aux côtés de Fabian Ruiz et Marco Verratti.

Compo probable du PSG contre l’AC Ajaccio :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, N. Mukiele, N. Mendes

Milieux de terrain : F. Ruiz, M. Verratti, R. Sanches

Attaquants : L. Messi, H. Ekitike, K. Mbappé