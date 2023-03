Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 07:00

Promu entraineur de l’ OGC Nice, en janvier, après le départ de Favre, Digard tranche la question de son avenir, à 3 mois de la fin de son contrat.

Didier Digard (36 ans) a connu une ascension fulgurante à l’ OGC Nice. Précédemment entraineur de la réserve niçoise, il a été nommé adjoint de Lucien Favre en novembre 2022, par Florent Ghisolfi, le directeur sportif du club azuréen. Quelques semaines plus tard, précisément le 10 janvier 2023, le jeune technicien est promu coach principal du Gym, à la suite du limogeage du Suisse.

Et depuis qu’il est la tête du staff technique de l’ OGC Nice, Didier Digard fait des résultats. Il est invaincu en 11 matchs dirigés en championnat. Son bilan est précisément de 6 victoires et 5 nuls, en Ligue 1. Il a ainsi remonté l’équipe niçoise de la 11e à la 7e place, à la porte de l'Europe.

En Ligue Europa Conférence, il a qualifié son équipe pour les quarts de finale, en éliminant Sheriff Tiraspol (victoires 0-1 à l'aller et 3-1 au retour à l'Allianz Riviera).

OGC Nice Mercato : Digard, « ce serait une déception personnelle (d'être remplacé) »

Après avoir remis l’ OGC Nice sur de bons rails, Didier Digard songe à son venir. Son contrat prend fin en juin 2023, mais il souhaite poursuivre l’aventure sur le banc de touche à Nice. Dans un message direct envoyé à la direction des Aiglons, il a déclaré : « Ce serait une déception personnelle (d'être remplacé). »

« On travaille très dur, en tout cas. On est en train de démontrer qu'on a les capacités de continuer […]. Si les résultats sont là, il n'y a pas de raison de changer. Je n'ai pas envie aujourd'hui de me préoccuper de ça. Je suis très confiant. Cela viendra tranquillement », a rassuré le nouvel entraineur du Gym.