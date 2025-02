AJ Auxerre : Sinaly Diomandé et l’AJA en quête de victoire face au Toulouse FC

En difficulté depuis plusieurs matchs, l’AJ Auxerre a un seul objectif ce week-end : battre le Toulouse FC pour se relancer en Ligue 1. En conférence de presse, Sinaly Diomandé et l’entraîneur Christophe Pélissier ont insisté sur l’importance de cette rencontre face au Téfécé.

Sinaly Diomandé exhorte ses coéquipiers à réagir

L’AJ Auxerre reste sur une série noire de neuf matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Le club bourguignon enchaîne cinq défaites et quatre nuls, s’éloignant ainsi du top 6, synonyme de qualification européenne. Face à cette situation, Sinaly Diomandé appelle ses coéquipiers à un sursaut d’orgueil contre le Toulouse FC :

« Le mercato d’hiver nous a fait beaucoup de bien. On traverse une période difficile. Mentalement, il faut en faire plus, notamment à l’extérieur, et retrouver une dynamique positive. » Il insiste également sur l’importance de la prise de responsabilités individuelle et collective : « Il y a beaucoup de leaders dans le groupe. Sur le terrain, chacun doit assumer son rôle pour aider l’équipe à sortir de cette spirale négative. »

https://twitter.com/AJA/status/1887873303110422945

Christophe Pélissier : « J’attends plus de caractère de mes leaders »

Présent aux côtés de son joueur, Christophe Pélissier a, lui aussi, affiché ses attentes avant cette 21e journée de Ligue 1 : « J’attends plus de caractère de mes leaders, mais aussi de l’équipe en général. Nous sommes là pour guider les joueurs, mais ils doivent montrer plus de solidarité, surtout lorsque nous menons au score. »

Cependant, l’entraîneur auxerrois reste prudent face au Toulouse FC, une équipe performante à l’extérieur : « Toulouse voyage bien, et nous sommes solides à domicile, donc cela promet un beau match. On veut aussi prendre notre revanche après le match aller. Bien défendre, c’est aussi savoir garder le ballon. Il faut mieux gérer le tempo et être plus incisifs durant nos temps faibles. »