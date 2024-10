AJ Auxerre : Sinaly Diomandé, de relégué à bourreau de l’Olympique Lyonnais

Favori avant le coup d’envoi, l’Olympique Lyonnais s’est fait surprendre par l’AJ Auxerre dimanche dernier lors de la neuvième journée de Ligue 1. Le club auxerrois a arraché le nul 2-2 face aux Gones grâce à une prestation remarquable de Sinaly Diomandé.

Sinaly Diomandé inscrit un moment historique contre l’Olympique Lyonnais

Formé au Guidars FC au Sénégal, Sinaly Diomandé a poursuivi son parcours en Europe avec l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central ivoirien de 23 ans a gravi progressivement les échelons chez les Gones, passant par l’équipe réserve avant de signer professionnel en 2020. Durant ses trois saisons à Lyon, il a participé à 85 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, l’arrivée de l’entraîneur Pierre Sage l’a relégué sur le banc de touche. Ne faisant pas partie des plans du technicien français de 45 ans, Sinaly Diomandé a quitté le club pour rejoindre l’AJ Auxerre pour un contrat de trois saisons.

Sous les couleurs de son nouveau club en Ligue 1, le défenseur central s’adapte rapidement. En sept matchs, il a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Le week-end dernier, il s’est distingué en marquant et en offrant une passe décisive contre son ancien club, l’Olympique Lyonnais, lors du match nul 2-2. Ce but lui permet d’entrer dans l’histoire du club lyonnais de manière peu flatteuse. Selon Stats Foot, Sinaly Diomandé « devient le 57e ancien joueur du club à marquer face à l’OL en première division (parmi ceux ayant disputé au moins un match officiel avec le club en professionnel). »

Sinaly Diomandé devient le 57e ancien joueur du club à marquer face à l'@OL en 1ère division (ceux ayant disputé au moins 1 match officiel avec le club en pro). #OLAJA — Stats Foot (@Statsdufoot) October 27, 2024

Pierre Sage évoque un « but revanchard » de Sinaly Diomandé

Après la rencontre, Pierre Sage, entraîneur de l’Olympique Lyonnais, a commenté la performance de Sinaly Diomandé, qu’il avait écarté dès son arrivée. « Je pense qu’il devait être un peu revanchard, et c’est normal après ce qu’il a vécu ici. Je ne pense pas que ce soit le but de sa vie, mais il marque et une frappe qui devait partir en touche finit en but pour le deuxième. C’est une belle histoire pour lui, malheureusement pour nous. Je ne lui souhaite que de bonnes choses », a déclaré le technicien français de 45 ans.