ASSE : C’est la crise entre Saint-Etienne et ses supporters après la défaite face au SRFC

La défaite de l’ASSE face au Stade Rennais (0-2) ce samedi a plongé Saint-Étienne dans une crise profonde. Alors que les Verts restent à une petite unité de la zone de relégation, les tensions entre les joueurs et les supporters ont atteint un niveau critique.

ASSE : Un accueil glacial pour les joueurs de Saint-Etienne

À la fin du match perdu 2-0 face au Stade Rennais, les joueurs de l’ASSE ont été accueillis par une pluie de sifflets et des slogans cinglants. Les kops, notamment les Green Angels et les Magic Fans, ont scandé des messages comme « On veut une équipe digne de son public » ou encore « Vous êtes des nuls ». Une réaction vive, mais compréhensible, face à une équipe qui peine à incarner les valeurs et l’ambition du club.

😔 | Nouvelle défaite de @ASSEofficiel : Les Verts font face à la colère de leurs supporters. ✊🟢



🔗 https://t.co/uHnUbT4jNE…#ASSESRFC pic.twitter.com/6MuSAvnC3f — DAZN France (@DAZN_FR) February 8, 2025

Pierre Ekwah tente d’apaiser les esprits

Interrogé sur DAZN, Pierre Ekwah a reconnu la déception des supporters tout en appelant à l’unité. « Les supporters ? Il s’est dit ce qu’il s’est dit. Ils sont aussi déçus que nous. Ils sont à fond car je sais que le prochain match ils seront là. On est tous dans le même bateau. C’est plus un message de force, on le prend comme ça. On va se battre pour eux, car le peuple vert doit rester en Ligue 1 », a déclaré le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne.

Des mots qui traduisent une volonté de redressement, mais qui peinent à masquer la fracture grandissante. Avec seulement 18 points et une 16e place au classement, l’ASSE est au bord du précipice. Les supporters, lassés par des performances décevantes, expriment leur colère avec une intensité croissante.

Pour éviter une relégation catastrophique, les Verts d’Eirik Horneland devront non seulement retrouver leur niveau sur le terrain, mais aussi renouer le dialogue avec un public désormais exaspéré. La crise est profonde, et le temps presse.