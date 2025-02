PSG : Le Paris SG lance les pourparlers pour la succession de Luis Campos

Alors que l’avenir de Luis Campos au PSG est incertain, le club parisien aurait entamé des discussions pour anticiper son éventuel départ. Andrea Berta, ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, serait pressenti pour le remplacer.

Luis Campos au PSG : Un avenir en suspens

En fin de contrat en juin 2025, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, n’a pas encore prolongé son engagement avec le club. Malgré son implication dans des dossiers clés, tels que les prolongations de Luis Enrique, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, son absence lors de l’annonce de ces renouvellements a suscité des interrogations.

Selon certaines sources, des discussions pour une prolongation seraient au point mort, laissant planer le doute sur son futur à Paris. Face à cette incertitude, le PSG aurait réactivé la piste menant à Andrea Berta, 53 ans, ancien directeur sportif de l’Atlético de Madrid, selon Le Parisien. L’objectif serait de le signer en remplacement de Luis Campos.

Reconnu pour sa capacité à bâtir des équipes compétitives et à dénicher des talents, Berta entretient une relation privilégiée avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Déjà approché en 2017, il pourrait cette fois-ci rejoindre le club parisien pour apporter un nouveau souffle au projet sportif.

Des performances contrastées sous Campos

Depuis son arrivée, Luis Campos a connu des succès notables avec des recrues comme Bradley Barcola et João Neves. Cependant, certains dossiers, tels que ceux de Milan Škriniar et Manuel Ugarte, n’ont pas répondu aux attentes. De plus, son incapacité à sécuriser la prolongation de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, a entamé la confiance de la direction à son égard.

Alors que des clubs de Premier League et des organisations en Arabie saoudite manifestent leur intérêt pour Luis Campos, ce dernier privilégierait pour l’instant une continuité au Paris Saint-Germain. Néanmoins, l’absence d’accord pour une prolongation et les contacts établis avec Andrea Berta suggèrent que le club se prépare à un possible changement de direction sportive.