Angers SCO – OM : De Zerbi sort le grand jeu, grande première pour Bennacer et Gouiri

Pour ce déplacement de l’OM à Angers, Roberto De Zerbi a aligné une équipe ambitieuse avec plusieurs nouveautés. Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, fraîchement arrivés, effectuent leur première titularisation sous le maillot olympien.

Angers SCO – OM : Bennacer et Höjbjerg en duo, Gouiri en pointe

L’entraîneur de l’OM a choisi un système en 3-4-3 pour ce match de la 21e journée de Ligue 1. Geronimo Rulli garde les cages derrière une défense composée d’Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Derek Cornelius. Au milieu, Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan cet hiver, est directement propulsé dans le onze aux côtés de Pierre-Emile Höjbjerg.

Sur les ailes, Luis Henrique et Quentin Merlin auront la responsabilité d’animer les couloirs et de soutenir l’attaque. En attaque, Amine Gouiri, autre recrue phare du mercato, démarre en pointe.

Il sera accompagné par Mason Greenwood et Adrien Rabiot, qui auront pour mission de dynamiser le jeu offensif phocéen. Une composition résolument offensive, qui témoigne de l’ambition de De Zerbi pour cette rencontre.

Un SCO d’Angers prudent mais solide face à Marseille

En face, Angers opte pour un 4-2-3-1 avec Yahia Fofana dans les buts et une défense menée par Jordan Lefort. Au milieu, Haris Belkebla et Jean-Eudes Aholou seront chargés de l’équilibre, tandis que Himad Abdelli jouera en soutien d’Esteban Lepaul, accompagné sur les ailes par Jim Allevinah et Farid El-Melali.

Ce match représente une belle opportunité pour Bennacer et Gouiri de marquer des points dès leurs débuts. Avec cette composition ambitieuse, l’Olympique de Marseille espère repartir d’Angers avec les trois points et poursuivre sa remontée au classement.

Les compositions officielles :

SCO Angers : Fofana – Raolisoa, Bimula, Lefort, Hanin – Belkebla, Aholou – Allevinah, Abdelli, El-Melali – Lepaul

Olympique de Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Cornelius – Luis Henrique, Höjbjerg, Bennacer, Merlin – Greenwood, Gouiri, Rabiot