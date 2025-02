Mercato Stade Rennais : Le SRFC tient sa nouvelle arme offensive, Habib Beye jubile !

Le Stade Rennais dispose d’une nouvelle gâchette offensive. Titulaire pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, Mousa Al-Tamari a montré des qualités intéressantes lors du match face à l’AS Saint-Etienne.

Mercato Stade Rennais : Mousa Al-Tamari en pleine forme au SRFC

Le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye est en mission commando et cherche les armes lourdes pour effrayer les adversaires et assurer le maintien du club breton à la fin de la saison. Après une première victoire contre le RC Strasbourg (1-0), l’ancien coach de Red Star a encore secoué son vestiaire et a battu l’AS Saint-Etienne (2-0) samedi dernier lors de la 21e journée de Ligue 1. Deux succès consécutifs qui permettent au SRFC de pointer désormais à la 12e place du classement.

Après un bon mercato hivernal, le Stade Rennais met en place petit à petit une équipe compétitive. Les nouvelles recrues estivales montrent de belles qualités et pourraient permettre à Rennes de surfer sur les vagues du succès. Le nouvel attaquant Mousa Al-Tamari séduit particulièrement Habib Beye. L’ancienne pépite de Montpellier HSC est en pleine forme et convainc le technicien rennais.

En conférence de presse avant la rencontre contre l’AS Saint-Etienne, Habib Beye a encensé l’international jordanien. « C’est un immense talent, qui a des capacités incroyables de dribble, de finition, de vitesse. Il nous offre plusieurs options. On est capable de faire mal à l’adversaire dans la profondeur si on en a un peu. Dans les petits espaces, il arrive à connecter avec les autres », a déclaré Habib Beye.

Mousa Al-Tamari a été titularisé d’entrée de jeu à Saint-Etienne. Le joueur n’a pas tardé à montrer son potentiel et ce qu’il peut apporter au Stade Rennais. Il a contribué activement à la victoire des Rouge et Noir. Vitesse, percussion, technique : Mousa Al-Tamari a rapidement affiché ses qualités sur le terrain. Le Stade Rennais ne disposait pas d’un joueur avec un tel profil jusqu’à présent.