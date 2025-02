Stade Rennais : Habib Beye déjà dans l’histoire du SRFC !

L’arrivée de Habib Beye sur le banc du Stade Rennais marque un tournant historique pour le club breton. Après deux victoires consécutives, le technicien sénégalais rejoint les rangs des entraîneurs à réussir un tel exploit en Ligue 1 avec le SRFC.

Stade Rennais : Habib Beye, une performance historique dès ses débuts au SRFC

Habib Beye fait son entrée dans l’histoire du Stade Rennais en devenant le troisième entraîneur à enchaîner deux victoires pour ses débuts en Ligue 1. Après une première victoire contre le RC Strasbourg, les Rennais ont récidivé en s’imposant face à l’AS Saint-Étienne (0-2) Ce 8 février. Un exploit qui place Beye aux côtés de Kalman Szekany (1932) et Julien Stéphan (2018), deux figures marquantes du club.

Habib Beye devient le 3e entraineur à remporter ses 2 premiers matchs sur le banc avec le @staderennais en 1ère division après Kalman Szekany en 1932 et Julien Stéphan en 2018. #ASSESRFC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 8, 2025

Sous la houlette de Habib Beye, le Stade Rennais semble avoir retrouvé sa solidité et son efficacité. Lors du match contre l’AS Saint-Étienne, Arnaud Kalimuendo a ouvert le score dès la 15e minute, pour donner ainsi l’avantage aux Bretons. Malgré la résistance de l’ASSE, les Rennais ont su garder leur calme et leur organisation.

En fin de match, Nagida a scellé la victoire avec un second but, et confirme le bon travail du nouvel entraîneur. Cette série de victoires permet aux Rennais de remonter à la 11e place du classement avec 23 points, un pas important pour se distancer de la zone rouge.

Habib Beye : un début prometteur au Stade Rennais

L’effet Habib Beye sur l’équipe est indéniable. Après une période de turbulences, le SRFC semble enfin avoir trouvé la stabilité qu’il cherchait. Ces deux succès consécutifs sont un signe fort pour le reste de la saison, offrant un véritable espoir aux supporters. Les Bretons ont remporté deux victoires en autant de match avec 3 buts marqués et toujours rien encaissé.

Mais le plus grand test attend les Rennais lors de la prochaine journée : un match contre Lille, le 16 février. Ce sera l’occasion de confirmer que la remontée est bien lancée et que l’équipe est prête à s’éloigner définitivement des bas-fonds du classement.

Une dynamique positive à confirmer

Le Stade Rennais et Habib Beye ont désormais un objectif commun : poursuivre sur cette lancée et sécuriser leur place en Ligue 1. Les deux premières victoires sont prometteuses, mais il reste encore beaucoup à accomplir. Les supporters attendent de voir si cette dynamique positive se poursuivra, et si le SRFC pourra s’affirmer comme une équipe solide pour le reste de la saison.