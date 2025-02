Mercato PSG : Après Mbappé, le Paris SG prépare un autre transfert légendaire en Ligue 1

Huit ans après avoir arraché Kylian Mbappé à l’AS Monaco, le PSG veut récidiver. Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents français, le Paris SG prépare un second gros coup en Ligue 1.

Mercato PSG : Un crack de Ligue 1 fait l’unanimité au Paris SG

Après Bradley Barcola en 2023 et Désiré Doué en 2024, le PSG pourrait enregistrer dans ses rangs l’arrivée d’un nouveau prodige du football français. Alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient déjà au travail pour la prochaine intersaison. Et selon PSG Inside Actus, le PSG ferait de Maghnes Akliouche sa priorité pour le prochain mercato estival.

Le portail dédié au club de la capitale explique que Luis Enrique et Luis Campos seraient unanimes sur le profil du milieu offensif de l’AS Monaco. Toujours selon la même source, une rencontre décisive serait déjà programmée avec les dirigeants monégasques pour évoquer le transfert du joueur de 22 ans.

Photo : Maghnes Akliouche

Reconnu pour sa technique, sa vision du jeu et son énorme potentiel, Maghnes Akliouche suscite un vif intérêt sur le marché et le PSG aimerait boucler rapidement ce dossier afin de doubler la concurrence de l’AC Milan, Manchester United, FC Barcelone, Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam. Très dur en affaire, le propriétaire de l’AS Monaco pourrait en profiter pour réclamer un gros chèque.

Quel prix pour Maghnes Akliouche ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’ASM, Maghnes Akliouche est évalué à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais PSG Inside Actus prévient déjà que les négociations s’annoncent intenses, puisque le club de la Principauté estime que son joueur vaut le double de cette somme, soit 80 millions d’euros. Pour autant, le Paris Saint-Germain semble déterminé à s’assurer les services du natif de Tremblay-en-France pour renforcer son milieu de terrain et préparer l’avenir. Affaire à suivre…