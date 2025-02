Mercato ASSE : Eirik Horneland rattrapé par le recrutement décevant de Saint-Etienne ?

L’ASSE a réalisé un mercato d’hiver peu convaincant, avec seulement deux recrues arrivées en méforme. Les deux défaites contre le LOSC (4-1) et le Stade Rennais (0-2) semblent confirmer l’échec du recrutement opéré par Kilmer Sports Ventures, bien qu’Eirik Horneland se montre étonnamment satisfait de ce mercato.

Mercato : Deux recrues en méforme à l’ASSE, zéro point et des regrets

Alors que le besoin de renforcer l’équipe de l’ASSE était criant, et même urgent, Kilmer Sports a finalement recruté Irvin Cardona (attaquant) et Maxime Bernauer (défenseur central). Le premier est arrivé à Saint-Etienne en mauvaise condition physique, du fait de son manque de temps de jeu à l’Espanyol Barcelone. Quant au second, il traîne une douleur au genou depuis son arrivée du Dinamo Zagreb et était forfait pour le match contre le Stade Rennais, samedi dernier.

Titulaire contre le LOSC, Irvin Cardona avait été remplacé à la mi-temps du match perdu à Lille. Face au Stade Rennais (0-2), il est plutôt entré en jeu en seconde période, juste après la pause. Recruté pour dynamiser l’attaque de l’ASSE, l’attaquant français ne s’est pas encore montré décisif en deux mi-temps de matchs disputées.

À l’issue de la défaite de son équipe face au SRFC à Geoffroy-Guichard, Eirik Horneland n’a pas caché sa déception. « Globalement, notre prestation ne nous a pas permis de prendre des points. Nous avons été trop immatures, nous avons manqué de discipline. C’est peut-être notre plus mauvaise prestation depuis mon arrivée, surtout à domicile. Je suis déçu de cette prestation, évidemment », a-t-il regretté.

ASSE : Eirik Horneland approuve le mercato jugé decevant !

Toutefois, le technicien norvégien n’a pas d’excuse, car il avait ouvertement approuvé le mercato hivernal de la direction de l’AS Saint-Étienne. « Il y a eu deux arrivées et nous allons continuer à travailler avec cette équipe », avait-il déclaré après la fermeture du marché des transferts d’hiver. Il s’était ensuite félicité de l’effectif actuel des Verts : « Je pense que le groupe que j’ai à ma disposition a beaucoup d’énergie. Il faut faire confiance aux joueurs qui sont déjà là, ils font de bonnes choses, ils sont en progression. Je suis très content de l’équipe que j’ai à ma disposition ».

Le coach de Saint-Etienne optimiste… mais pour combien de temps ?

Et ce n’est pas tout ! Eirik Horneland s’est montré optimiste, malgré les limites affichées par certains joueurs de son équipe depuis le début de la saison, notamment en défense. « À l’entraînement, je vois de plus en plus de joueurs qui s’adaptent au style de jeu et je pense que nous allons pouvoir obtenir des résultats. […] Nous allons parvenir à constituer une défense à quatre qui sera solide », avait-il assuré avant la défaite face à Rennes.

Il est important de rappeler que l’ASSE est 16e et en position de barragiste. Elle a concédé 13 défaites et 45 buts en 21e journées de championnat. Elle possède la deuxième pire défense et mauvaise attaque de Ligue 1. Des statistiques alarmantes pour les supporters stéphanois !