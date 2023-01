OM : Igor Tudor rentre un peu plus dans l’histoire de Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 janvier 2023 à 11:14

Après des débuts compliqués à l’ OM, Igor Tudor a réussi à imposer sa méthode et son style de jeu. Le Croate s’est offert un nouveau record à Marseille.

Il y a eu un avant et un après Coupe du monde. Auteur d’un début de saison décevant, marqué par une élimination précoce de toutes les compétitions européennes, l’ OM a retrouvé son meilleur niveau de jeu et demeure inarrêtable depuis la reprise de la compétition. La preuve, le club phocéen a enchaîné une septième victoire consécutive ce week-end en s’imposant à domicile face au FC Lorient (3-1). L’ OM d’Igor Tudor réalise ainsi un début d’année 2023 impressionnant. Même si dans le vestiaire, ils sont nombreux à se rappeler encore du début de saison compliqué de Marseille.

Pour beaucoup de joueurs très utilisés sous l’ère Jorge Sampaoli, l’arrivée de l’entraîneur croate fût en effet très brutale, avec des méthodes jugées très rudes. Et les premières semaines d’Igor Tudor à l’ OM furent marquées par des tensions et des clashs au sein de son groupe. Ce fut notamment le cas avec Gerson, Jordan Amavi ou encore Mattéo Guendouzi. Ces tensions en interne, combinées à une préparation estivale chaotique, avaient rapidement suscité le mécontentement des supporters avec des critiques acerbes à l’égard d’Igor Tudor. Mais l’entraîneur de l’ OM est resté droit dans ses bottes et est finalement parvenu à imposer un football efficace à Marseille.

OM : Igor Tudor établit un record à l’Olympique de Marseille

Six mois après son arrivée à l'Olympique de Marseille, le technicien croate a trouvé la solution pour relancer la machine marseillaise dans le haut du tableau. Grâce à sa victoire face aux FC Lorient, l’ OM conforte sa troisième place de Ligue 1 et revient à cinq points du leader PSG, battu à Rennes (1-0). Les Marseillais ont surtout terminé la phase aller du championnat avec 42 points, ce qui n’était jamais arrivé au 21e siècle. Car l’ OM de Marcelo Bielsa, sacré champion d’automne en décembre 2014, ne comptait que 41 points.

Igor Tudor établit ainsi un nouveau record à Marseille. Néanmoins, cette série de victoires n’affecte pas vraiment l’entraîneur marseillais, toujours exigeant et déterminé à remporter un titre avec l’ OM. Le club phocéen affrontera vendredi prochain le Stade Rennais en 16e de finale de la Coupe de France.