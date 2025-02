Coup de théâtre au PSG : Une grosse décision tombe pour Bradley Barcola

Après la vague de prolongations de la semaine dernière, le PSG a confirmé que d’autres contrats sont en cours de négociation. Des discussions qui concernant aussi Bradley Barcola, sous contrat jusqu’en juin 2028.

Mercato PSG : Bradley Barcola bientôt récompensé ?

Vendredi passé, avant la large victoire face à l’AS Monaco (4-1), le Paris Saint-Germain a officialisé plusieurs prolongations, dont celles de l’entraîneur Luis Enrique et de Vitinha (milieu), Achraf Hakimi (défenseur) et Nuno Mendes (défenseur). Alors que le technicien espagnol a renouvelé jusqu’en juin 2027, les trois joueurs ont signé jusqu’en 2029. Ces prolongations témoignent de la volonté du club de construire un projet à long terme, avec une stabilité autour de joueurs clés.

Et ce lundi, le journal Le Parisien assure qu’une autre vague de prolongation serait en préparation au Paris SG. Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’OL pour 45 millions d’euros, Bradley Barcola devrait lui aussi parapher un nouveau bail dans les jours ou semaines à venir. Auteur d’une saison remarquable avec 15 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, Bradley Barcola s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus en vue du PSG, juste derrière Ousmane Dembélé.

Selon les informations du quotidien régional, le club de la capitale souhaite récompenser ses performances en prolongeant son contrat, qui expire actuellement en 2028. De son côté, Luis Campos, malgré les incertitudes entourant son avenir, reste pleinement investi dans son rôle et continue de préparer activement le mercato estival, comme s’il allait rester en poste. Les mois à venir seront décisifs pour l’avenir du club et de son effectif.

Autre surprise, le gardien Gianluigi Donnarumma pourrait également prolonger son contrat, qui se termine en 2026. Le Paris Saint-Germain sécuriserait ainsi l’avenir de son portier titulaire. Cependant, cette prolongation pourrait également être interprétée comme une manière de préparer une vente lucrative l’été prochain. La rumeur d’un intérêt pour Lucas Chevalier (LOSC) circule d’ailleurs avec insistance dans la capitale depuis quelques jours.