Classement OM : Ismaël Bennacer calme les ardeurs des supporters

Grâce à sa victoire à Angers, l’OM a consolidé sa deuxième place au classement de Ligue 1. Ismaël Bennacer, la dernière recrue marseillaise, a aussi livré une prestation XXL lors de cette rencontre.

OM : Ismaël Bennacer a déjà conquis les fans marseillais, mais…

Arrivé cet été en provenance de l’AC Milan, Ismaël Bennacer réalise des débuts intéressants à l’Olympique de Marseille. Pour son premier match sous le maillot phocéen, le milieu de terrain algérien a livré une prestation convaincante face à Angers (0-2).

Aligné aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, Ismaël Bennacer a rapidement imposé son autorité dans l’entrejeu. Son volume de jeu, sa vision du jeu et sa justesse technique ont fait de lui le véritable chef d’orchestre de l’OM. Ses 117 ballons touchés et son taux de passes réussies frôlant la perfection en témoignent. « Monsieur Propre », c’est ainsi que la presse a surnommé le nouveau numéro 22 de l’OM.

Son impact sur le jeu a été immédiat, permettant à l’OM de dominer largement la rencontre. Même s’il a été remplacé en cours de match, son influence a été déterminante dans la victoire de son équipe, de quoi enflammer les supporters. Mais Ismaël Bennacer garde la tête sur les épaules.

Il fait preuve d’humilité à l’Olympique de Marseille

Il refuse de s’emballer et sait qu’il a encore de travail à fournir pour atteindre les objectifs du club. « On est dimanche, ça fait cinq jours que je suis là. J’ai fait trois entraînements. C’est bien, mais il y a encore du travail, encore beaucoup de travail », a tempéré Bennacer à l’issue de la rencontre.

Malgré cette humilité, il est clair que l’Algérien s’est déjà bien intégré dans le collectif de Roberto De Zerbi. Avec l’arrivée de Bennacer, l’OM dispose désormais d’un milieu de terrain de très haut niveau.