OM : La surprenante confidence d’Adrien Rabiot sur De Zerbi

Après la victoire de l’OM face à Nantes, Adrien Rabiot a félicité son coéquipier Mason Greenwood pour son but décisif et a livré une confidence sur Roberto De Zerbi.

Adrien Rabiot évoque les surprises de Roberto De Zerbi en Ligue 1

Arrivé à l’Olympique de Marseille après la fermeture du mercato estival, Adrien Rabiot retrouve progressivement ses marques en Ligue 1. Le milieu de terrain français, qui enchaîne désormais les titularisations avec l’OM, a réalisé une prestation pleine lors de la victoire face à Nantes. « Je retrouve mes jambes petit à petit », a-t-il confié en zone mixte.

L’international français se sent de plus en plus à l’aise dans son nouveau rôle de relayeur à l’OM, où il peut exprimer pleinement ses qualités. Adrien Rabiot explique également l’importance du travail collectif et de l’adaptation à un nouvel environnement, notamment pour les joueurs étrangers comme son coéquipier Pierre-Emile Höjbjerg.

L’ancien joueur de la Juventus a aussi livré une confidence sur l‘adaptation de son entraîneur, Roberto De Zerbi, à la Ligue 1. « Le coach a aussi connu autre chose et ne s’attendait pas forcément à ça en Ligue 1 », a-t-il expliqué. Malgré les difficultés rencontrées en début de saison, Adrien Rabiot reste optimiste quant à l’avenir de l’OM.

Rabiot satisfait du bilan comptable de l’OM :



"On a pas mal de choses à travailler, pas mal de détails à améliorer, mais quand on met tout ça bout à bout, on voit qu'on est deuxièmes.



Avec tout ce qu'il reste à faire, c'est une très bonne chose." pic.twitter.com/Fk54N0HBN1 — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 3, 2024

Adrien Rabiot exhorte Mason Greenwood à maintenir un bon niveau de jeu

Concernant Mason Greenwood, auteur du but victorieux face au FC Nantes (2-1) ce dimanche soir, Adrien Rabiot a salué le potentiel du buteur anglais et l’a incité à maintenir ce niveau de performance. « Il a du potentiel, on le savait. Ce qu’il faut, c’est qu’il maintienne ce rythme-là », a-t-il déclaré.

Avec l’arrivée d’Adrien Rabiot et d’autres joueurs de qualité, l’Olympique de Marseille semble avoir les atouts pour réaliser une belle saison. Le milieu de terrain français, de par son expérience et ses qualités techniques, s’impose comme un élément clé de l’équipe