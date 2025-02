RC Lens : Will Still récupère un défenseur avant le RC Strasbourg

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, voit son effectif s’étoffé avant la prochaine contre Strasbourg. L’arrière droit Ruben Aguilar semble totalement remis de sa blessure à la cuisse.

RC Lens : Will Still soulagé, Ruben Aguilar va reprendre l’entraînement ce mardi

Le RC Lens, malgré un mercato hivernal agité, peut compter sur le retour imminent de Ruben Aguilar. Touché à plusieurs reprises depuis le début de la saison, le latéral droit devrait reprendre l’entraînement collectif ce mardi, selon les informations dévoilées par Le But.

Alors que le club artésien a vu plusieurs de ses défenseurs partir cet hiver, comme Abdukodir Khusanov et Kevin Danso, le retour d’Aguilar sera une véritable bouffée d’oxygène pour l’entraîneur Will Still. Le piston droit, qui s’était blessé à l’épaule puis aux adducteurs, va apporter son expérience et sa polyvalence à un effectif déjà fortement sollicité.

Si son état physique le permet, Ruben Aguilar pourrait même être présent dans le groupe du RC Lens pour la réception du RC Strasbourg ce dimanche. Son retour est attendu, alors que les négociations pour le départ de Przemysław Frankowski à Galatasaray semblent bien avancées. Malgré ces mouvements, Le RCL sous la direction de Will Still continue de se battre pour les places européennes. Les Sang et Or occupent actuellement la septième place de Ligue 1.