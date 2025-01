Mercato RC Lens : Kevin Danso crée la polémique au RCL, Will Still clarifie !

Kevin Danso a brillé par son absence lors de la victoire 1-0 du RC Lens face à Angers SCO. De quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs d’un départ que Will Still a vite fait d’éteindre.

RC Lens – Angers SCO : Kevin Danso, une absence justifiée par une blessure

Comme l’été dernier, le nom de Kevin Danso est régulièrement lié à un départ sur ce mercato d’hiver. Le défenseur central est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs mais est toujours un joueur du RC Lens. L’Autrichien n’a pas participé au match de la 19e journée de Ligue 1 contre Angers SCO dimanche en raison d’un problème au genou, survenu à l’entraînement.

Will Still a été très clair sur ce point : « Kev ne veut pas partir, il devait partir cet été et on était ouvert sur l’idée d’une discussion si jamais il y a une offre. Mais Kev n’est pas en train de nous saboter. Il s’est fait mal à l’entraînement. Il a pris le ballon sur la cheville qui a tordu et ça a tiré sur son genou », a-t-il expliqué. Cette déclaration met fin aux spéculations selon lesquelles la blessure masquait une volonté de Kevin Danso de quitter le club.

Un joueur clé pour le RCL

Kevin Danso est un pilier de la défense lensoise, et son absence aurait pu peser sur l’équipe. Cependant, Malang Sarr, son remplaçant, a brillé lors du match contre Angers, permettant au RC Lens de renouer avec la victoire. Will Still a salué la performance de Sarr tout en réaffirmant l’importance de Danso dans le dispositif lensois.

« Je n’ai peur de rien. Perdre des joueurs bons et importants, ce n’est jamais une situation idéale. Mais ça fait partie de la vie de Lens, il y a des choses qui doivent bouger. Et Malang (Sarr) a été très bon aujourd’hui. On verra bien ce qu’il se passera », a ajouté l’entraîneur du Racing Club de Lens.

Le cas David Pereira da Costa en question

Kevin Danso n’est pas le seul dossier brûlant du moment chez les Sang et Or. Will Still a également abordé d’autres dossiers chauds du mercato, notamment celui de David Pereira da Costa, qui a reçu une offre de 7 millions d’euros de Portland (MLS). L’entraîneur a indiqué qu’aucune décision n’avait encore été prise par le joueur, laissant planer le suspense sur son avenir.

« Je sais qu’il y a une belle offre pour lui mais aucune décision de sa part n’a été prise jusqu’à maintenant à ma connaissance. Je ne sais pas où lui en est par rapport à ça », a-t-il expliqué. Les prochains jours du mercato, qui aborde sa dernière ligne droite, s’annoncent intenses à Lens.