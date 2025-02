Ligue des Champions : Luis Enrique salue les progrès du Stade Brestois

Le premier match des barrages de la Ligue des Champions opposera le PSG au Stade Brestois. À l’approche du coup d’envoi, l’entraîneur espagnol Luis Enrique s’est exprimé sur cette rencontre, saluant la nette progression du SB29 depuis la saison dernière.

Luis Enrique se méfie du Stade Brestois

L’ouverture des barrages de la Ligue des Champions propose un duel 100 % français entre le PSG de Luis Enrique et le Stade Brestois. Cette confrontation revêt une importance capitale pour les deux clubs, qui affichent une excellente dynamique en Ligue 1. Elle met également en lumière deux entraîneurs réputés pour leur intelligence tactique.

En championnat, les Parisiens ont déjà affronté les Brestois à deux reprises cette saison, s’imposant à chaque fois. Le PSG a d’abord remporté le match aller (3-1) le 14 septembre au Parc des Princes, avant de s’imposer plus largement (5-2) le 1er février au Stade Francis-Le Blé lors de la 20e journée. Malgré ces revers, le Stade Brestois nourrit l’ambition de renverser la tendance. D’autant plus qu’en Ligue des Champions, les hommes d’Éric Roy ont montré un tout autre visage, prouvant qu’une victoire reste possible ce mardi 11 février 2025.

Photo : Luis Enrique, entraîneur du PSG

Luis Enrique encense le Stade Brestois avant la rencontre

Présent en conférence de presse d’avant-match ce lundi, Luis Enrique s’est montré méfiant à l’égard des Ty Zefs : « Le Stade Brestois, un danger pour le PSG ? Sans aucun doute. C’était l’une des meilleures équipes de France la saison dernière. Leur récompense, c’est cette qualification pour la Ligue des Champions, où ils ont réalisé des performances impressionnantes. »

L’entraîneur parisien a ensuite salué le travail réalisé par Éric Roy et son équipe : « C’est une formation très compétitive face aux grands d’Europe. Notre objectif sera d’exploiter leurs faiblesses, mais ils ont aussi de nombreuses qualités. C’est aussi une manière de féliciter l’équipe du Stade Brestois, ses joueurs et son entraîneur pour le niveau qu’ils affichent. »