Angers SCO : Alexandre Dujeux s’indigne contre un arbitrage polémique face à l’OM

La qualification en Coupe de France a été de courte durée pour Angers SCO, battu par l’Olympique de Marseille ce week-end (0-2). Une défaite frustrante pour Alexandre Dujeux, qui pointe du doigt un arbitrage qu’il juge scandaleux.

Alexandre Dujeux dénonce des décisions arbitrales litigieuses

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur d’Angers SCO, Alexandre Dujeux a exprimé sa frustration quant à l’arbitrage de Hakim Ben El Hadj. Selon lui, l’action ayant conduit au but d’Adrien Rabiot est entachée d’une faute non sifflée. Il estime que Pierre-Emile Højbjerg a commis une faute évidente sur Jean-Eudes Aholou, un tacle mal maîtrisé qui aurait dû être sanctionné :

« Que l’OM l’emporte, c’est logique, car ils ont été supérieurs. Nous, on a combattu avec nos armes. Ce qui me dérange, c’est ce premier but, car je pense qu’il y a une faute sur Aholou. Je ne suis pas arbitre, mais en revoyant les images plusieurs fois, cela me chagrine. Si on ne prend pas ce but à ce moment-là, peut-être qu’on aurait pu tenir plus longtemps. Il me semble qu’il y a faute, mais cela reste à l’appréciation de chacun. »

Photo : Alexandre Dujeux

Un sentiment d’injustice pour Angers SCO

Alexandre Dujeux ne se limite pas à ce seul fait de jeu. Il évoque également une autre décision controversée qui a pénalisé son équipe récemment : « La semaine dernière, on a eu un expulsé contre Le Havre après seulement huit minutes. Finalement, on nous dit qu’il n’y avait pas carton rouge et le joueur n’a pas été suspendu. Voilà, ça fait deux décisions défavorables en peu de temps. Ce n’est pas dans mes habitudes d’en parler, mais là, ça commence à peser. »

Dujeux reconnaît malgré tout la supériorité de l’OM

Malgré ces contestations, l’entraîneur angevin refuse d’utiliser l’arbitrage comme excuse principale. Il reconnaît que son équipe a été inférieure aux Phocéens : « On voulait gagner, comme à chaque match. Mais il y avait un adversaire plus fort en face. On fait notre chemin et on sait que des matchs cruciaux arrivent. »