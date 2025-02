OM : Roberto De Zerbi lance un cinglant avertissement au PSG

Fier de son effectif renforcé durant le mercato hivernal, Roberto De Zerbi annonce que l’OM doit désormais viser le titre la saison prochaine et ne plus se contenter d’être dans l’ombre du PSG.

OM : Roberto De Zerbi salue la « grande performance » de son équipe

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le stade d’Angers SCO (2-0), dimanche soir, décrochant ainsi sa 13e victoire de la saison en championnat. L’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, a salué la prestation de son équipe.

« Nous avons réalisé un gros match, avec patience et maîtrise. Nous ne nous sommes jamais découragés, nous avons joué comme une grande équipe, en forçant un peu plus les choses après la pause. C’était une grande performance », a déclaré le coach italien après une victoire qui permet à l’OM, deuxième du classement, de prendre six points d’avance sur l’OGC Nice et l’AS Monaco, ses poursuivants les plus proches.

« Il reste encore 13 matchs, beaucoup de chemin à parcourir. Un nul et une défaite, et ils peuvent vite nous rattraper. Monaco et Nice sont toujours proches de nous. Il faut regarder derrière, mais aussi devant », a déclaré l’ancien manager de Brighton en conférence de presse. Poursuivant, Roberto De Zerbi a lancé un message très clair au Paris SG.

De Zerbi veut titiller le PSG au sommet de la Ligue 1

En marge de la victoire de l’OM à Angers, qui a quasiment assuré la présence de Marseille en Ligue des champions la saison prochaine, Roberto De Zerbi a prévenu le PSG de Luis Enrique qu’il faudrait compter avec les Phocéens.

« Nous devons avoir l’ambition de regarder devant nous. Pas tout de suite, peut-être. Rabiot, Bennacer, Højbjerg, Rulli, Balerdi… Ce sont des joueurs qui, comme nous, ne sont pas là pour arriver deuxièmes », a indiqué le coach olympien. De quoi forcément mettre le feu sur les réseaux sociaux et susciter l’espoir de la fin d’une disette qui s’éternise depuis la victoire en Coupe de la Ligue en 2012.