Coup de tonnerre au RC Lens : Will Still déjà sur le départ ?

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, passe certainement ses derniers mois sur le banc du club artésien. Le coach belgo-anglais ne se retrouve pas dans le mercato du RCL.

Le RC Lens pourrait vivre une fin de saison chaotique. Les dirigeants du RCL ont déjà cédé bon nombre de leurs joueurs lors du dernier mercato estival et ont mis l’équipe en difficulté, notamment dans le secteur offensif. Le technicien du club, Will Still, a pris les rênes de l’équipe lensoise en remplacement de Franck Haise afin de construire une équipe compétitive, mais c’est le calvaire qu’il vit depuis son arrivée à Lens.

Le RC Lens manque cruellement de joueurs de qualité et n’est pas en mesure de rivaliser avec les clubs de Ligue 1. Même cet hiver, les Sang et Or ont été dépouillés. Des titulaires indiscutables tels que Kevin Danso, Abdukodir Khusanov, Przemysław Frankowski ont tous quitté le RCL pour poursuivre leur carrière ailleurs.

Martin Satriano, arrivé au RC Lens l’été dernier, s’est gravement blessé et est forfait jusqu’à la fin de la saison. Zaroury ne convainc pas, Ojediran n’est pas en forme, Nzola a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau. Face à cette situation, Will Still serait essoufflé et pourrait claquer la porte à la fin de la saison.

L’ancien entraîneur du Stade de Reims devra batailler pour permettre au RC Lens de viser une place européenne. Son départ en juin prochain semble inéluctable, tant la situation paraît intenable. Will Still serait intéressé par des clubs anglais.