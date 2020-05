RC Lens Mercato : Décision officielle pour Franck Haise

Franck Haise est l'entraîneur qui a fait monter le RC Lens en Ligue 1. Joseph Oughourlian, le président du club, vient de confirmer son maintien à son poste sur le banc du RCL pour l'exercice 2020-2021 en Ligue 1 Conforama.

RC Lens : Franck Haise reste aux commandes en Ligue 1

Après 5 saisons passées loin de l'élite française, le RC Lens est enfin revenu en Ligue 1. Si le travail de cette montée a été débuté par Philippe Montanier, Franck Haise est l’homme qui l'a rendue réelle. Le technicien des Sang et Or a aligné deux victoires décisives sur les deux matchs à son actif à la tête du club. Ces succès ont relancé le club sur le podium de la Ligue 2. Fort heureusement pour lui et le peuple nordiste, ces succès seront suffisants pour le retour du club dans l'élite. Mais juste après la décision de la montée de la LFP, la question de son avenir à la tête de l'équipe s'est posée. Joseph Oughourlian, qui aurait eu des envies d’engager un coach plus expérimenté, a coupé court à ces supputations. Il a pris la décision de poursuivre l’aventure avec Franck Haise à la tête du RCL.

« Il y a beaucoup de rumeurs. Il y en aura beaucoup. Je ne tiens pas à les commenter. Quand on est parti sur Franck Haise comme entraîneur, on était parti sur une hypothèse Franck Haise en Ligue 2 et en Ligue 1 », a déclaré le dirigeant du RC Lens sur TV Live.

Pour rappel, Franck Haise a été nommé le 25 février 2020 en remplacement de Philippe Montanier, limogé après une série de mauvais résultats. Haise était précédemment coach de la réserve des Lensois (2017-2020). Précisons que les dirigeants du Racing Club de Lens ont injecté 20 millions d'euros dans les finances du club après la montée. D'autres fonds devraient suivre dans les semaines à venir pour une meilleure préparation de la saison en Ligue 1.

Le sale coup du club redouté à Franck Haise n'aura donc pas lieu. C'est bien le coach de la montée qui officiera sur le banc du club en Ligue 1.