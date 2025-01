Mercato RC Lens : Man City et le RCL préparent un deal fou !

Après le transfert d’Abdukodir Khusanov, le RC Lens et Manchester City négocient un nouveau deal. Le géant anglais pourrait prêter l’une de ses pépites au RCL cet hiver.

Mercato RC Lens : Juma Bah au RCL cet hiver ?

Le départ d’Abdukodir Khusanov vers Manchester City a créé un grand vide dans la défense du RC Lens. Le transfert de la jeune pépite vers Manchester City, estimé à près de 40 millions d’euros, a considérablement renfloué les caisses du RCL pendant ce mercato hivernal.

Les dirigeants lensois cherchent maintenant un digne successeur pour assurer la stabilité de la défense. Sous la pression du technicien du RC Lens, Will Still, qui a réclamé un renfort défensif avant la clôture du mercato, la direction lensoise a activé ses réseaux. Et les nouvelles sont encourageantes.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, les excellentes relations entre le RC Lens et Manchester City pourraient rapidement aboutir à un accord de prêt pour Juma Bah. Ce jeune défenseur central de 18 ans, actuellement sous contrat avec le Real Valladolid, intéresse fortement les Skyblues.

Les dirigeants de Manchester City ont accéléré les discussions avec les Espagnols et les deux clubs sont sur le point de trouver un accord définitif. Le jeune crack a déjà disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Valladolid cette saison. Sa valeur marchande est estimée à 1 million d’euros.

Si les négociations aboutissent, Juma Bah va débarquer en Angleterre dans les prochaines semaines. En raison de la forte concurrence au sein de Manchester City, le joueur ne peut pas trouver un bon temps de jeu pour poursuivre sa progression.

Les dirigeants de Manchester City pourraient décider de le prêter dans la foulée afin de lui permettre de gagner du temps de jeu. Le RC Lens, qui suit de près la situation, serait en pole position pour accueillir le joueur.