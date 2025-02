Classement ASSE : Horneland déjà sur la corde raide avant le choc entre Saint-Etienne et l’OM

Eirik Horneland n’a toujours pas réussi à faire remonter l’ASSE au classement après six matchs dirigés sur le banc des Verts. Présenté comme celui qui devait sauver le club stéphanois de la relégation en Ligue 2, il est confronté à la dure réalité du terrain.

Classement ASSE : 5 matchs sans victoire, Horneland doit impérativement réagir face à l’OM

Seizième au classement, l’ASSE affronte l’OM, dauphin du PSG, samedi (17h). Eirik Horneland est dans une situation délicate avant ce choc. Il doit impérativement trouver les solutions pour renouer avec la victoire après cinq matchs consécutifs sans succès.

Depuis son arrivée sur le banc des Verts, Eirik Horneland n’est pas parvenu à redresser la barre. Chargé de sauver le club stéphanois de la relégation en Ligue 2, il se heurte à la dure réalité du terrain. Si sa première victoire à Geoffroy-Guichard face au Stade de Reims (3-1) avait suscité un espoir, les résultats suivants ont douché les ardeurs.

L’AS Saint-Etienne enchaîne les contre-performances. Elle est une série négative deux matchs nuls et trois défaites, dont deux consécutives et occupe une inquiétante 16e place, celle de barragiste. Les statistiques sont sans appel : 5 points en 6 matchs, 11 buts encaissés et 7 marqués. Les problèmes défensifs et offensifs persistent, faisant de l’ASSE l’une des pires attaques et défenses du championnat.

Horneland peut-il éviter le naufrage à l’AS Saint-Etienne ?

La pression monte sur Eirik Horneland, dont le septième match à la tête de l’équipe se jouera face à un adversaire de prestige, l’Olympique de Marseille. Les supporters, excédés après la défaite frustrante contre le Stade Rennais à Geoffroy-Guichard (0-2), réclament des résultats. Le coach norvégien est conscient de l’enjeu : « Rester en Ligue 1 est un combat, il faut se battre pour ça.«

Si la situation est critique, rien n’est perdu. Il reste 13 matchs à disputer. Pour redonner confiance à son équipe et aux supporters de l’ASSE, Eirik Horneland doit impérativement inverser la tendance dès ce week-end face à l’OM.