RC Lens : Après son départ du RCL, Frankowski glisse un tacle au LOSC en guise d’adieu !

Après trois ans et demi au RC Lens, Przemysław Frankowski a rejoint Galatasaray, lundi. Il a quitté le Nord en décochant une flèche au LOSC, le grand rival des Sang et Or.

RC Lens : Przemysław Frankowski rend hommage aux supporters Sang et Or

Le RC Lens a transféré Przemysław Frankowski à Galatasaray, à la demande du joueur, dans les dernières heures du mercato turc. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat.

Arrivé au Racing Club de Lens en août 2021 en provenance de Chicago en MLS, le défenseur latéral droit va découvrir un autre championnat, en Turquie. Après son départ du RCL, il a laissé un message d’adieu au club dont il a défendu les couleurs pendant trois saisons et demie :

« Chers supporters du RC Lens, je tiens à vous remercier sincèrement pour ces incroyables années passées au club. Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de partir. C’est une étape importante dans ma carrière, et je vous demande de bien vouloir respecter ce choix. Le RC Lens restera toujours plus qu’un simple club pour moi – c’est une famille à laquelle je resterai profondément attaché. Je tiens à remercier tout le monde. Fier d’être Lensois », a écrit le Polonais sur Instagram.

Pique du Polonais au LOSC : « Je chérirai toujours mes buts contre Lille »

Dans ce même message émouvant, Przemysław Frankowski a glissé un tacle au grand rival du RC Lens, le LOSC : « Je chérirai toujours mes buts contre Lille », a-t-il lancé, tout en rendant hommage aux supporters lensois.

Pour rappel, l’ex-défenseur du RCL a marqué deux buts et délivré une passe décisive contre le LOSC, en huit confrontations. Le Polonais est parti du club en gardant la fibre lensoise !