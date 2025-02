Mercato RC Lens : Nouveau coup dur pour Will Still !

Après Abdukodir Khusanov et Kevin Danso, le RC Lens continue d’affaiblir le groupe de Will Still. Un autre titulaire chez les Sang et Or vient de quitter le club artésien pour une nouvelle aventure en Turquie.

Coup dur pour le RC Lens : Frankowski transféré à Galatasaray

La saignée continue au RC Lens. Les dirigeants lensois viennent de céder leur milieu de terrain, Przemysław Frankowski, à la Turquie. Une opération qui rapportera 8 millions d’euros au RCL. Le joueur de 29 ans est prêté contre 1 million d’euros à Galatasaray avec une option d’achat de 7 millions d’euros. Au total, Frankowski rapportera donc 8 millions d’euros à Lens. Le club turc a annoncé la bonne nouvelle avec tous les détails du deal.

« Un accord a été trouvé avec le footballeur professionnel Przemysław Adam Frankowski et son club, le RC Lens, concernant le transfert temporaire du joueur pour le reste de la saison 2024-2025, avec une option d’achat conditionnelle. En conséquence, une indemnité de transfert provisoire de 1 000 000 d’euros net sera versée au club du footballeur.

Le joueur recevra une somme nette garantie de 900 000 euros pour la saison de football 2024-2025. En outre, l’option d’achat conditionnelle du footballeur s’élève à 7 000 000 euros. Si l’option d’achat conditionnelle est utilisée, le contrat du joueur sera valable jusqu’à la fin de la saison 2027-2028 et les frais garantis suivants seront payés : 1 700 000 euros pour la saison 2025-2026, 1 700 000 euros pour la saison 2026-2027 et 1 700 000 euros pour la saison 2027-2028. »

Recruté à l’été 2021 en provenance de MLS et de Chicago, Frankowski ne souhaitait plus rester à Lens. Sollicité par Galatasaray, il n’a donc pas hésité à répondre favorablement aux Stambouliotes.