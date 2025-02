Le week-end dernier, Noah Edjouma s’est illustré en sauvant le Toulouse FC face à l’AJ Auxerre. L’ailier droit franco-camerounais de 19 ans a inscrit le but de l’égalisation (2-2), permettant aux siens d’éviter une défaite frustrante. Face à la presse, Carles Martinez Novell n’a pas manqué de souligner la spontanéité et la réactivité de son jeune talent.

Carles Martinez Novell salue la performance de Noah Edjouma

Alors que le TFC était au bord du gouffre face à une équipe auxerroise dominatrice (1-2), Noah Edjouma a été l’homme providentiel. Le jeune pitchoun n’avait encore jamais évolué avec l’équipe première. Mais, dimanche dernier, il a su saisir sa chance de la meilleure des manières en inscrivant un but décisif dès sa première apparition en Ligue 1.

Une performance qui ravit Carles Martinez Novell, déjà convaincu du potentiel du joueur : « Je suis très heureux pour Noah. Il s’entraîne régulièrement avec le groupe pro depuis mon arrivée. Il a aussi traversé des moments difficiles, mais son but montre qu’il n’a jamais lâché. L’an dernier, je le trouvais parfois trop frêle sur le terrain. »

L’entraîneur espagnol de 40 ans met également en avant l’engagement et la progression physique de son joueur : « Il a beaucoup travaillé, que ce soit sur le terrain ou en musculation. Ce dimanche, il a su saisir son opportunité. Noah a été un peu timide à son entrée, mais il a réussi à se libérer. Il a aussi été bien accompagné par les plus expérimentés, comme Warren Kamanzi et Gabriel Suazo », a ajouté Carles Martinez Novell.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell encense Noah Edjouma 3

Noah Edjouma : « C’était magique ! »

De son côté, le jeune ailier ne cache pas son émotion après ce moment inoubliable : « Il fallait la mettre au fond, rester concentré, sans penser que c’était déjà un but. Sur le moment, je ne réalise pas trop, même si je célèbre. Après, tout redescend et il fallait conserver ce score. C’était important. Personnellement, c’était magique ! Ça faisait longtemps que j’imaginais mes premières minutes en Ligue 1. C’est l’aboutissement d’un long travail. Je suis très croyant et je pense que rien n’arrive par hasard. Je suis très heureux. »

Grâce à ce premier but en Ligue 1, Noah Edjouma a marqué des points auprès de Carles Martinez Novell. Toutefois, pour espérer une place régulière dans l’effectif toulousain, il devra continuer à faire preuve de détermination et d’intensité lors des entraînements. Son ambition et sa persévérance seront des atouts majeurs pour gagner du temps de jeu au Toulouse FC et s’imposer progressivement en championnat.