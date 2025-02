OL Mercato : Un nouveau joyau brésilien déjà promis à l’Olympique Lyonnais

Bien que Thiago Almada ait rejoint l’OL cet hiver, une autre pépite de Botafogo au Brésil pourrait renforcer le club rhodanien à l’issue de la saison brésilienne 2025.

Axe Botafogo – OL : Jeffinho, Adryelson, Perri et Almada, la connexion marche

John Textor ne cache plus son intention de faire circuler les joueurs entre Botafogo et l’OL, deux clubs qu’il possède via Eagle Football Group.

Depuis le rachat de l’Olympique Lyonnais, l’homme d’affaires américain a déjà fait venir Jeffinho, Adryelson et Lucas Perri à Lyon. Cet hiver, c’est Thiago Almada qui a renforcé l’effectif rhodanien. Si les deux premiers ont depuis quitté le club, Jeffinho étant retourné à Botafogo et Adryelson ayant signé au RSC Anderlecht, la passerelle entre les deux équipes est bel et bien établie.

Mercato : Jair Cunha attendu à l’Olympique Lyonnais en 2026

Les dernières rumeurs en provenance du Brésil annoncent l’imminente arrivée de Jair Cunha à l’OL. Recruté au Santos FC en début de semaine pour 12 millions d’euros, le jeune Brésilien a signé un contrat de trois ans avec Botafogo, soit jusqu’à fin décembre 2028.

Cependant, il devrait rapidement être transféré à l’Olympique Lyonnais, suivant ainsi le même parcours que Thiago Almada. Selon les informations relayées par le site spécialisé Olympique et Lyonnais, le défenseur central de 19 ans pourrait rejoindre les Gones dès janvier 2026.