Mercato RC Lens : Eduard Spertsyan froisse le RCL et son offre insuffisante

Ciblé par le RC Lens l’été dernier, Eduard Spertsyan n’a finalement pas quitté le FK Krasnodar. Le milieu offensif arménien a récemment révélé que l’offre des Sang et Or n’avait pas été jugée satisfaisante, ni par lui ni par son club.

Mercato RC Lens : Une offre trop faible pour Eduard Spertsyan pour convaincre Krasnodar

Auteur d’une saison solide avec 6 buts et 3 passes décisives en 25 matchs, Eduard Spertsyan est un élément clé du FK Krasnodar, leader du championnat russe. Courtisé par plusieurs clubs européens, dont le RC Lens, il a confirmé que le club nordiste avait bien tenté sa chance, mais sans mettre les moyens nécessaires.

Dans un entretien accordé à Championnat, l’international arménien a expliqué que la proposition lensoise était inférieure à une précédente offre de l’Ajax Amsterdam, soumise un an plus tôt. « J’étais prêt à aller voir Lens aussi. Mais, pour être honnête, leur offre en termes d’argent était… Ils ont proposé à Krasnodar moins pour moi que ce que l’Ajax avait proposé l’année précédente », a révélé Eduard Spertsyan.

Pour lui, il était inconcevable de forcer son départ dans ces conditions : « Comment puis-je aller voir mon club et demander à être libéré si l’offre est inférieure à celle de l’année dernière, alors que j’ai progressé depuis ? », s’est interrogé l’international arménien.

Le RCL recalé pour Spertsyan

Cette déclaration ne manque pas de froisser le Racing Club de Lens, qui espérait attirer un joueur talentueux à un prix raisonnable. Les Sang et Or, ambitieux sur le marché des transferts, ont dû changer de plan pour se rabattre sur d’autres options.

L’Arménien de 24 ans, lui, semble pleinement concentré sur Krasnodar, où il évolue en tant que capitaine et joue un rôle clé dans la lutte pour le titre. Un départ n’est pas exclu à l’avenir, mais il faudra une offre bien plus convaincante pour faire vaciller le club russe et Eduard Spertsyan.