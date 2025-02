Actu Foot : Le Paris FC déménage et devient le rival du PSG !

Le Paris FC prépare son avenir et change de domicile ! Dès la saison 2025-2026, le club parisien évoluera au stade Jean-Bouin, situé juste en face du Parc des Princes. Un déménagement qui marque une nouvelle ère et rapproche un peu plus le PFC du Paris Saint-Germain.

Paris FC : Un nouveau stade pour une nouvelle ambition

L’annonce est désormais officielle : le Paris FC, actuel deuxième de Ligue 2, jouera ses matchs à domicile au stade Jean-Bouin à partir de la saison prochaine. Ce choix a été motivé par la volonté du club d’évoluer dans une enceinte plus adaptée à ses ambitions. Jusqu’ici, le PFC jouait au stade Charléty, un complexe doté d’une piste d’athlétisme et peu propice à une véritable ferveur populaire.

« Le Stade Français Paris et le Paris FC annoncent ainsi être parvenus à un accord qui fera de Jean-Bouin le stade domicile du Paris FC, dès le début de la saison 2025-2026 et a minima jusqu’en 2029, le Stade Français demeurant naturellement le club résident et l’utilisateur principal », a annoncé le club dans un communiqué officiel.

Communiqué Officiel – Arrivée du Paris FC à Jean Bouin — Paris FC (@ParisFC) February 12, 2025

Le Paris FC, un voisin direct du PSG

Avec Jean-Bouin, le club espère offrir un cadre plus intime et moderne à ses supporters, tout en séduisant de nouveaux partenaires. Le stade Jean-Bouin, situé dans le 16e arrondissement de Paris, est le fief du Stade Français en rugby. Mais dès 2025, il accueillera aussi le Paris FC, juste en face du Parc des Princes.

Cette proximité géographique fait inévitablement du PFC un voisin direct du PSG, renforçant l’idée d’une montée en puissance du club. Bien que les deux équipes n’évoluent pas dans la même division, l’arrivée du PFC dans cet écrin pourrait attiser une certaine rivalité.

La famille Arnault et Red Bull, récents investisseurs du club, ont affiché de grandes ambitions et pourraient accélérer le projet de développement pour, à terme, concurrencer le PSG sur la scène parisienne.

Un tournant pour le Paris FC

Avec ce déménagement, le Paris FC tourne une page et se donne les moyens de ses ambitions. L’objectif est clair : monter en Ligue 1 et s’installer durablement dans l’élite. Ce changement de stade pourrait être un véritable levier pour attirer des joueurs de calibre supérieur et solidifier l’image du club. Si le PFC continue sur sa lancée, ce déménagement pourrait bien marquer le début d’un nouveau duel parisien dans les années à venir.