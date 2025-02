OGC Nice – OM : La LFP frappe fort après les banderoles racistes

Après les incidents survenus lors du match entre l’OGC Nice et l’OM, la LFP a enfin tranché. La commission de discipline a pris une décision ferme en infligeant trois matchs de fermeture à la tribune populaire sud de l’Allianz Riviera.

OGC Nice – OM : Une sanction exemplaire après des débordements inacceptables à Nice

Le 26 janvier dernier, lors du match qui a opposé l’OGC Nice à l’OM, une banderole à caractère raciste et injurieux a été déployée dans les tribunes niçoises, comparant les Marseillais à des « rats ». En plus de cette provocation, des chants homophobes et sexistes ont également été entendus.

Face à ces débordements, la LFP avait réagi immédiatement en ordonnant une fermeture conservatoire de la tribune concernée, en attendant une décision définitive. Après plusieurs jours d’enquête, la commission de discipline a tranché : trois matchs de fermeture pour la tribune populaire sud. Cette décision vise à sanctionner l’OGC Nice tout en envoyant un message clair à l’ensemble des clubs et supporters.

Nice évite une sanction plus lourde

Dans cette affaire, l’OGC Nice risquait une sanction encore plus sévère, qui pouvait aller jusqu’au retrait de points en championnat. Une menace qui aurait pu impacter directement les ambitions sportives du club azuréen. Jean-Pierre Rivère, président de l’OGCN, avait tenté de minimiser cette possibilité en déclarant : « Je ne crains pas d’en perdre un, n’allons pas dans ce débat. »

Finalement, la LFP a choisi une mesure punitive mais proportionnée, qui affecte directement les supporters responsables des incidents, sans impacter les performances de l’équipe sur le terrain. À noter qu’un des trois matchs de huis clos a déjà été purgé.

Un signal fort pour l’avenir

Cette sanction marque une nouvelle étape dans la lutte contre les comportements discriminatoires dans les stades. La LFP continue de durcir sa politique disciplinaire afin de préserver un football respectueux et inclusif. Pour l’OGC Nice, cette affaire est un rappel à l’ordre. Le club devra redoubler de vigilance pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent et ternissent son image.