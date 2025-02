ASSE : Un ancien Vert ne digère pas son départ douloureux de Saint-Etienne !

Un meneur de jeu passé par l’ASSE fait des révélations sur son transfert colossal auquel il ne s’attendait pas du tout, et qui l’a poussé à prendre une décision difficile : celle de quitter l’AS Saint-Etienne alors qu’il n’y était pas préparé.

Mercato : Cabella avait fait le forcing pour revenir à l’ASSE après son prêt

Prêté à l’ASSE lors de la deuxième moitié de la saison 2017-2018, Rémy Cabella était retourné à l’Olympique de Marseille, son club d’origine. Cependant, dès que le club stéphanois l’a sollicité pour un transfert définitif, il a fait le forcing pour revenir dans le Forez, où il avait réussi à se relancer. L’AS Saint-Étienne avait investi 6 millions d’euros pour son transfert depuis Marseille.

Leader technique des Verts pendant la saison 2018-2019, le milieu offensif a attiré l’attention de Krasnodar, qui n’a pas tardé à passer à l’offensive. L’offre du club russe a bouleversé les plans de Rémy Cabella, qui rêvait pourtant de s’installer durablement à l’ASSE.

L’offre incroyable qui a poussé Rémy Cabella à quitter Saint-Etienne

Dans une interview sur Twitch, il a raconté les coulisses de ce transfert inattendu à Zack Nani. Dans ses confidences, le joueur du LOSC évoque un transfert douloureux, près de six ans après son départ de Saint-Etienne. « Ça m’a fait mal au cœur de quitter le club, car je n’ai jamais pensé partir de l’ASSE, vraiment », a confié Rémy Cabella, avant de dévoiler la proposition du club russe. « C’était 2,4 M€ l’année, sur trois ans. Je pouvais monter à 3 M€ net par an avec les primes », a-t-il indiqué au sujet du salaire proposé.

Selon le joueur de 34 ans, cette proposition de Krasnodar a radicalement changé son avenir. Dès cet instant, il avoue qu’il « n’avait plus la force de se donner à 100 % » avec l’AS Saint-Etienne. « Il y avait cette histoire de Ligue des Champions à disputer et aussi un contrat proposé qui était au-dessus de tout ce que j’avais connu auparavant. Le contrat était incroyable, et je ne pouvais pas refuser ça », a-t-il justifié.

Le joueur du LOSC reste très attaché à l’ASSE !

Malgré son départ de l’ASSE en juillet 2019, contre une indemnité de 12 M€ versée au club, Rémy Cabella garde des souvenirs indélébile de son passage à l’ASSE, mais aussi son attachement au club stéphanois.

« J’ai kiffé le Forez, même si j’ai joué à Marseille. À Saint-Étienne, ils m’ont adopté directement. Pourtant, à Saint-Étienne, il n’y a pas grand-chose à faire, mais moi je ne pensais qu’au foot et ça me suffisait. J’étais trop bien. On avait une équipe, on s’entendait super bien. On avait un vestiaire de fou. En plus, il y avait Ghislain Printant et Jean-Louis Gasset. Humainement, c’était incroyable. On avait les joueurs qu’il fallait, les supporters, donc c’était vraiment un tout », a témoigné l’ancien joueur de l’ASSE.