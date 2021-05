ASSE Mercato : Cabella dévoile le vrai montant de son transfert

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 23:00

L’ ASSE a transféré Rémy Cabella au FC Krasnodar pendant le mercato estival 2019. Alors qu’il avait été acheté à l’OM en août 2018. Deux ans après son départ en Russie, il a fait une grosse révélation sur le montant de son transfert et a livré son opinion sur la situation actuelle des Stéphanois en Ligue 1.

Cabella, « l' ASSE a eu raison d’accepter un deal à 13 M€ »

Rémy Cabella avait été transféré par l’ ASSE de l’Olympique de Marseille en début de saison 2018-2019. Il avait satisfait les attentes des dirigeants stéphanois lors de son prêt en 2017-2018. Fort de sa saison réussie sous le maillot des Verts, la direction du club ligérien avait déboursé 6 M€ (selon Transfermarkt) pour lever l’option d’achat qui accompagnait son contrat. Vendu un an après sa signature à l’AS Saint-Étienne, le milieu offensif estime que lui et le club ont trouvé leur compte dans le transfert. Au grand dam des supporters qui étaient surpris de son départ rapide.

« Personne ne s’attendait à ce que je parte, même moi. Rien n’était prévu. J’avais des raisons footballistiques d’y aller », a rappelé Rémy Cabella dans Onze Mondial, avant de donner les raisons profondes son choix. « Les clubs ont besoin d’argent. Ils ont essayé de me garder, mais j’avais pris la décision. […] Ils ont eu raison d’accepter un deal à 13 M€. C’est une grosse somme », a justifié l’ancien meneur de jeu de l' ASSE. Selon le site allemand spécialisé sur les transferts, le Français a été cédé au FC Krasnodar à 12 M€.

Les Verts doivent encore patienter

Rémy Cabella a évoqué ensuite la situation difficile des Verts en Ligue 1 cette saison. « Ils ont pourtant un bon groupe », s’est-il exclamé avant de livrer son analyse de la situation. « Certaines équipes demandent plus de temps. Sainté, il faudra peut-être deux ans et non pas six mois », a commenté le joueur de 31 ans. Rappelons que l' ASSE est 12e de Ligue 1 avec 42 points et assuré du maintien dans l'élite, à 3 journées de la fin du championnat. Sainté affrontera l'OM, le LOSC et le Dijon FCO pour boucler la saison 2020-2021 fortement impactée négativement par la crise de covid-19.