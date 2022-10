LOSC : La renaissance de Rémy Cabella chez les Dogues

Publié par Enzo Vidy le 26 octobre 2022 à 16:38

Arrivé cet été au LOSC, Rémy Cabella performe sous les ordres de Paulo Fonseca et est devenu un élément indispensable de son équipe.

LOSC : Cabella, le nouveau joyaux lillois

Son nouveau retour en Ligue 1 était forcément attendu. Après deux expériences au MHSC, une à l'OM et une à l'AS Saint-Etienne, Rémy Cabella s'est engagé à Lille pour une quatrième aventure dans l'élite. Si les doutes étaient permis, force est de constater que l'ancien montpelliérain rayonne depuis quelques semaines sous l'impulsion de Paulo Fonseca. Omniprésent dans l'animation offensive du LOSC, il reste sur 3 buts lors des deux derniers matchs des Dogues avec notamment un doublé dimanche dernier face à l'AS Monaco. Les statistiques offensives de son équipe parlent également pour lui, car quand Rémy Cabella est sur le terrain, les Dogues marquent toutes les 30 minutes tandis que quand il est absent, les lillois marquent seulement toutes les 62 minutes.

Rapide et technique, le numéro dix du LOSC a retrouvé sa vision du jeu qui était la sienne lors de la saison du titre au MHSC et semble être revenu à son meilleur niveau depuis son arrivé dans le Pas-De-Calais.

LOSC : Les Dogues sont armés pour l'Europe

Incapable d'enchainer deux victoires consécutives lors des deux premiers mois, le LOSC restent sur trois victoires consécutives en Ligue 1 avec notamment un succès à domicile face au RC Lens, un carton à la Meinau 3-0 face au RCSA et une victoire spectaculaire il y a quelques jours face à Monaco. Sur ces trois matchs, les lillois ont battu deux concurrents direct à l'Europe et semblent véritablement rodés pour jouer les places européennes en fin de saison. Avec un pressing haut et son jeu porté vers l'avant, Paulo Fonseca à imposer sa patte sur le jeu lillois et semble avoir trouvé la bonne formule pour son équipe.

Le prochain gros test pour les lillois arrive très vite avec un déplacement à Lyon dimanche prochain. Il faudra ensuite recevoir le Stade Rennais au stade Pierre-Mauroy, et sur ces deux matchs, les Dogues ont l'occasion de frapper un grand coup dans la course à l'europe.