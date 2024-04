Il quitte l’AS Saint-Etienne et confesse son regret

L’AS Saint-Etienne est en lutte pour un retour en Ligue 1 depuis trois saisons. Si cette année semble être la bonne pour les Verts, certains qui ont quitté le Forez il y a quelques années gardent quelques regrets. Ils auraient voulu réaliser certains rêves avec l’ASSE.

Enfin le grand retour en Ligue 1 pour l’AS Saint-Etienne ?

Relégué en Ligue 2 depuis quelques saisons, l’AS Saint-Etienne ne joue pas dans la cour qui convient à son histoire. Reconnu comme l’un des clubs les plus vieux et les plus populaires de l’histoire du football français, le club du Forez a connu de grands noms du football français et rien que pour ça, un retour des Verts en Ligue 1 ne serait qu’une très bonne publicité pour le championnat français.

Après deux saisons passées en Ligue 2, le club stéphanois est peut-être enfin sur le point de signer son grand retour dans l’élite. A quelques journées de la fin de cette troisième saison en Ligue 2, les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont deuxièmes et plus que jamais proches de la promotion. C’est dans ce contexte que Rémy Cabella s’est prononcé sur son ancien club pour en remémorer des souvenirs.

Rémy Cabella, un joueur adulé à l’ASSE

Rémy Cabella, né le 8 mars 1990, est un milieu offensif qui est arrivé à l’AS Saint-Étienne sous forme de prêt en 2017-2018 en provenance de l’Olympique de Marseille. Il a rapidement fait sa marque au club, devenant un élément clé de l’équipe et un favori des supporters grâce à ses performances impressionnantes sur le terrain. Suite à son prêt réussi, Rémy Cabella a signé un contrat de quatre ans avec l’AS Saint-Étienne le 16 août 2018.

Le montant du transfert était évalué entre 5 et 6 millions d’euros. Durant son séjour à Saint-Étienne, Cabella a été reconnu pour son habileté technique, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts importants. Il a joué un rôle crucial dans l’attaque de l’équipe, contribuant non seulement par des buts mais aussi par des passes décisives. Il a fini par quitter le club pour rejoindre le club russe de Krasnodar en 2019, après avoir laissé une empreinte durable au club et parmi les supporters.

Rémy Cabella et ce petit regret laissé à Saint-Etienne

Rémy Cabella, ancien joueur de l’ASSE, désormais au LOSC.

Rémy Cabella reste un joueur apprécié pour son talent et son impact lors de son passage à l’AS Saint-Étienne, et son parcours au club est souvent cité comme une période réussie de sa carrière professionnelle. Cinq ans après son départ, c’est désormais sous les couleurs de Lille qu’il passe les dernières années de sa carrière de footballeur professionnel. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il s’est remémoré les souvenirs de son passage dans le Forez.

« J’ai beaucoup hésité, car ce club est particulier pour moi, rien qu’en l’évoquant j’ai l’émotion qui vient », a confié le joueur de 34 ans à L’Equipe dans un entretien. Le natif d’Ajaccio s’apprête à disputer les quarts de finale de Ligue Europa Conférence avec le LOSC face à Aston Villa. Des moments que Cabella aurait aimé vivre avec l’ASSE. « Ça aussi, c’est un petit regret », a-t-il avoué.