Coup de tonnerre au PSG : Le Qatar menace de claquer la porte du Paris SG

Crise majeure en vue entre le Qatar et la France ? Doha menace de retirer ses investissements après la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de BeIN Sports. Explications.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir

Déjà impliqué dans plusieurs affaires judiciaires ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi est une fois de plus rattrapé par la justice. Selon l’AFP, le président du PSG est désormais mis en examen dans le cadre de l’affaire Lagardère. Les faits remontent à 2019, au moment où Arnaud Lagardère aurait tenté d’influencer un vote crucial en sa faveur auprès du fonds souverain qatari QIA, actionnaire majoritaire du groupe Lagardère, lors d’une querelle pour le contrôle de ce dernier.

Selon une source judiciaire citée par l’agence française, Nasser Al-Khelaïfi est mis en examen depuis le 5 février pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d’abus de pouvoirs. » La justice cherche à déterminer si le patron du club de la capitale a usé de son influence pour que le fonds souverain de l’émirat QIA, alors actionnaire majoritaire du groupe, modifie sa position en 2018 lors d’une querelle interne sur la gouvernance du groupe Lagardère, en échange de contreparties.

Des accusations que Nasser Al-Khelaïfi a catégoriquement rejetées devant les enquêteurs mercredi dernier. « Je suis surpris d’être ici aujourd’hui. Je n’ai eu aucune influence dans cette affaire. Je me retrouve au milieu d’une affaire dans laquelle je n’ai aucun lien, tout cela sur la base d’une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que je devais transmettre, et mon rôle s’est limité à cela. Les parties citent : Nasser ici, Nasser là. Pour se défendre, ils citent mon nom. J’aimerais que la situation soit plus claire, surtout au vu de la réponse de QIA », a déclaré Al-Khelaïfi, selon l’AFP.

Outre cette affaire Lagardère, Nasser Al-Khelaïfi a récemment été cité dans d’autres affaires judiciaires. Sa mise en examen pour corruption dans le dossier des candidatures du Qatar aux Mondiaux d’athlétisme 2017 et 2019 a été définitivement annulée mi-février 2023 par la Cour de cassation, qui a jugé la justice française incompétente pour engager des poursuites à son encontre.

Des juges d’instruction parisiens se penchent également sur les accusations d’enlèvement et de séquestration au Qatar dont dit avoir été victime le lobbyiste franco-algérien Tayeb Benabderrahmane. Visé, le patron du PSG réfute ces accusations et a porté plainte. Agacé par cette déferlante sur son Ambassadeur, le Qatar serait prêt à prendre une décision radicale concernant ses investissements en France.

Le Qatar menace de se retirer du PSG et de BeIN Sports

Cette nouvelle implication de Nasser Al-Khelaïfi dans une affaire judiciaire provoque un véritable tremblement de terre. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, le Qatar serait furieux et menacerait de cesser ses investissements dans BeIN Sports et le PSG. Un coup de tonnerre à venir pour le football français.

« Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute. Chaque fois qu’ils essaient d’aider, c’est apparemment perçu comme du « soft power », c’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez », a confié une source proche du gouvernement qatari au média sportif.

Le président du PSG n’a pas été placé sous contrôle judiciaire. Cette mise en examen a rapidement trouvé un écho à Doha, où se trouvait depuis mercredi soir le dirigeant qatari. Cette décision de justice a vivement fait réagir dans son entourage. L’agacement est tel au Qatar que la menace de retirer les investissements français, incluant beIN Sports et le Paris Saint-Germain, est brandie. Affaire à suivre…