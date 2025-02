OM : Amine Gouiri, une adaptation express qui interroge

Les débuts intéressants d’Amine Gouiri à l’OM ont suscité un véritable engouement parmi les supporters. Pourtant, certains observateurs appellent à la prudence.

OM : Amine Gouiri, un coup de génie ou une hype passagère ?

Amine Gouiri réalise des débuts intéressants à l’Olympique de Marseille. Arrivé en toute fin de mercato hivernal en provenance du Stade Rennais, l’attaquant algérien a rapidement conquis le cœur du Vélodrome. Ses trois passes décisives lors de ses deux apparitions l’OM ont suffi à enflammer les supporters.

L’ancien Rennais semble s’être parfaitement intégré au système de jeu de Roberto De Zerbi. Son entente avec ses nouveaux coéquipiers est déjà évidente, et ses qualités techniques et sa vision du jeu ont impressionné. Son début de carrière à l’OM est une réussite totale, et Amine Gouiri semble avoir trouvé le club où il peut enfin s’épanouir.

Il est attendu sur la régularité

Toutefois, alors que les supporters de l’Olympique de Marseille sont aux anges, certains observateurs restent plus prudents. Ils rappellent qu’Amine Gouiri a déjà connu des débuts prometteurs à Nice et à Rennes, avant de connaître des passages à vide.

La Provence rappelle notamment que « ce n’est pas une première pour Amine Gouiri, qui, lors de ses deux transferts précédents, avait commencé ses aventures niçoise et rennaise par le meilleur, avant d’être gagné par une irrégularité chronique ». L’emballement médiatique autour de l’attaquant algérien est-il justifié ? Seul l’avenir nous le dira.