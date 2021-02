OGC Nice : Bonne nouvelle avant le déplacement à Rennes

Publié le 25 février 2021 à 18:00

L’ OGC Nice ouvre la 27e journée de Ligue 1 avec le Stade rennais, vendredi (21h) au Roazhon Park. Adrian Ursea, coach des Aiglons, a annoncé des retours dans son groupe, dans son point santé d’avant-match.

OGC Nice : Dolberg, Atal, Lotomba et Danilo de retour

L’ OGC Nice a récupéré des joueurs importants avant la réception du Stade rennais, vendredi soir. C’est la bonne nouvelle donnée par l’entraîneur du club azuréen, en conférence de presse. Ce sont : Kasper Dolberg, Youcef Atal, Jordan Lotomba et Danilo Barbosa. Ils ont retrouvé l’entraînement collectif, mais ils ne sont pas encore assurés d’être dans le groupe du Gym pour affronter le SRFC. « On est en train d’évaluer leur état de forme. On ne pourra décider que jeudi, à la fin de l'entraînement, s’ils peuvent être dans le groupe ou pas », a indiqué Adrian Ursea. S’ils sont convoqués ou pas, il est certain « qu’ils sont loin d’être à leur meilleur niveau », selon la précision du successeur de Patrick Vieira.

Ce dernier a savouré particulièrement le retour de l’attaquant néerlandais, absent deux semaines à cause d’une appendicite et de l'arrière droit algérien, touché à la cuisse en janvier. « Kasper Dolberg est en train de bien "ramer", car il doit récupérer ce qu’il a perdu. Il est en train de courir derrière la forme », a-t-il rassuré. Quant à Youcef Atal, il a travaillé et bien travaillé. Cependant, il faut qu’il retrouve ses sensations », a commenté le coach de l’ OGC Nice. Rappelons que Jordan Lotomba est absent depuis le 3 février, et Danilo Barbosa est indisponible depuis décembre, en raison d’une déchirure musculaire.

Trois absences déjà confirmées chez les Aiglons

Par ailleurs, Dante s’est remis au footing, « une étape supplémentaire dans sa longue rééducation » d'après son coach. Le capitaine de l’ OGC Nice a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs, en novembre dernier. Son retour à la compétition n'est pas pour maintenant. Jeff Reine-Adélaïde (lésion du ligament croisé antérieur) et Rony Lopes, victime d’une lésion musculaire à la cuisse contre l’OM, le 17 février dernier, sont aussi indisponibles.













Par ALEXIS