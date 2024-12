OM : Roberto De Zerbi sous le feu des critiques, son système de jeu fait débat

Malgré la victoire de l’OM face à l’AS Monaco, les critiques multiplient sur le système de jeu de Roberto De Zerbi. Les doutes sur l’efficacité de son animation offensive s’installent.

OM : Roberto De Zerbi ne fait pas l’unanimité

L’Olympique de Marseille a renversé l’AS Monaco (2-1) dimanche dernier, mettant ainsi fin à une série de résultats décevants à domicile. Cette victoire, face à un adversaire du haut du tableau, redonne un peu d’air aux hommes de Roberto De Zerbi et leur permet de rester dans la course pour le titre

Si la performance de l’OM n’a pas été parfaite, elle a tout de même permis de souligner quelques progrès encourageants. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont montré un visage plus conquérant et ont su faire preuve d’efficacité devant le but. Néanmoins, les critiques n’ont pas tardé à fuser, notamment de la part de Raymond Domenech.

Raymond Domenech reste sceptique

L’ancien sélectionneur des Bleus a remis en question la tactique de Roberto De Zerbi et l’animation offensive de l’OM. Selon lui, les Marseillais ont été largement dominés par les Monégasques et n’ont pas montré grand-chose offensivement. « Quand Adrien Rabiot joue milieu offensif, on peut se poser des questions sur l’organisation de De Zerbi », a-t-il déclaré à L’Equipe.

🗣️"Le jeu a plutôt été monégasque."



🗣️"Le jeu a plutôt été monégasque."

Pour @RaymondDomenech, l'ASM a dominé les débats dans ce choc de la 13e journée. #EDS

Ces propos de Raymond Domenech illustrent les divergences d’opinions sur le système de jeu du coach italien. Toutefois, même si l’ancien sélectionneur reste sceptique quant à la qualité du jeu marseillais, les supporters, eux, se réjouissent de cette victoire qui leur redonne le sourire.

Il reste à voir si cet OM de De Zerbi parviendra à confirmer cette performance lors des prochains matchs contre l’AS Saint-Etienne et Lille OSC, puis à se maintenir dans le haut du tableau.