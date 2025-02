ASSE : Eirik Horneland, le symbole de la résilience à Saint-Etienne

Arrivé à l’ASSE en tant que pompier de service pour sauver le club menacé de relégation, Eirik Horneland n’y parvient toujours pas. Malgré tout, il se montre optimiste quant au maintien en Ligue 1 et fait preuve d’une grande résilience. Il tente par tous les moyens de transmettre cet état d’esprit aux Stéphanois.

L’AS Saint-Etienne sous la menace du Havre AC

L’ASSE n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Plus précisément, elle a concédé deux matchs nuls et trois défaites, dont deux consécutives. Avant d’affronter l’Olympique de Marseille, samedi à 17h, lors de la 22e journée de championnat, l’AS Saint-Etienne occupe la 16e place et se trouve en position de barragiste, avec seulement un point d’avance sur le premier relégable, le Havre AC.

En cas de défaite face à l’OM au Vélodrome, les Verts pourraient se retrouver à la 17e place de relégable, si le HAC parvient à arracher au moins un match nul face à l’OL.

ASSE : Malgré les résultats décevants, Horneland voit l’avenir en vert

Cependant, Eirik Horneland ne semble nullement inquiet. Au contraire, il cherche à transmettre sa confiance et sa sérénité à son équipe. « Nous sommes dans une situation délicate, mais je suis persuadé que l’ASSE va progresser et s’améliorer à l’avenir », a-t-il assuré en conférence de presse d’avant-match.

Le technicien norvégien a ensuite insisté sur l’importance de respecter les consignes et d’adhérer au style de jeu qu’il souhaite mettre en place.

« Une telle ambition ne se construit pas en quelques semaines ou quelques mois. Cela demande du temps, mais nous devons conserver cette volonté de mettre en place un projet de jeu. Nous devons construire quelque chose de solide. Cela ne signifie pas que nous devons souffrir à chaque match, nous devons nous battre pour gagner. Je veux que nous soyons ambitieux, car à long terme, nous récolterons les fruits de ce projet », a expliqué Eirik Horneland, déterminé.