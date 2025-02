ASSE : Lutte pour le maintien en Ligue 1, un mauvais présage pour Saint-Etienne !

En position de barragiste, l’ASSE est menacée de relégation en Ligue 2. La probabilité de voir le club stéphanois retourner en Ligue 2 à l’issue de la saison est d’ailleurs très élevée, à 13 journées de la fin du championnat.

ASSE : Alarme rouge chez les Verts avant le match contre l’OM

L’ASSE occupe une inquiétante 16e place au classement avec seulement 18 points au compteur après 21 journées de championnat. Les Stéphanois ne disposent qu’un point d’avance sur le premier relégable, le Havre AC, et trois points sur le deuxième, Montpellier HSC.

Une défaite face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome, samedi prochain, pourrait aggraver considérablement la situation. L’AS Saint-Etienne risquerait d’être rejointe, voire dépassée par le MHSC en cas de victoire de ce dernier face à l’Olympique Lyonnais.

Dans le pire des scénarios, les Verts pourraient même se retrouver derniers si le HAC ne s’inclinait pas face à l’OGC Nice, lors de cette même 22e journée.

Saint-Etienne plus proche de la Ligue 2 que du maintien en Ligue 1 : 54,80 % relégable !

La position de l’ASSE est donc extrêmement précaire. Les prédictions d’Opta sont alarmantes : le club pourrait être relégué en Ligue 2 avec une probabilité de 54,80 %. Bien que les pourcentages de relégation du Havre (59,06 %) et de Montpellier (64,26 %) soient supérieurs, l’ASSE n’est pas à l’abri.

L’éventualité de disputer les barrages est plus probable pour l’AS Saint-Etienne que pour sept autres équipes concernées par le maintien. Avec 22,48 % de chances de terminer 16e, les Verts sont plus menacés que le FC Nantes (15,02 %), Angers SCO (8,16 %), le Stade de Reims (5,68 %), l’AJ Auxerre (5,52 %) ou encore le Stade Rennais (2,04 %).

L’ASSE déjà condamnée ? Des statistiques implacables

Les statistiques de l’ASSE sont éloquentes : 13 défaites, 45 buts encaissés (soit 2,1 but concédé par match), une moyenne de 0,8 point par match et une différence de but très négative (-26). Ces performances placent les Verts parmi les plus faibles attaques et défenses de Ligue 1.

Au vu de ces chiffres, la situation de l’AS Saint-Etienne est critique. L’équipe d’Eirik Horneland navigue en eaux troubles et semble promise à une saison difficile.